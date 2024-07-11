Schon in Steinzeit gab es Pest-Epidemien

Pest-Epidemien rafften in der Geschichte Millionen Menschen dahin. Doch schon lange bevor der Schwarze Tod im 14. Jahrhundert nach Europa kam, hatte es in Skandinavien wiederholt Ausbrüche der Pest gegeben, wie DNA-Analysen aus mehr als 5000 Jahre alten Gräbern belegen.
Die Pest ist Inbegriff ansteckender, todbringender Krankheiten. Der Pesterreger Yersinia pestis stammte ursprünglich aus Asien und wurde mehrfach über den Seehandel und die Seidenstraße aus dem Osten nach Europa eingeschleppt. Dort angekommen, wurden Ratten und ihre Flöhe zu den Hauptüberträgern der Seuche.