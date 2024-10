Fruchtfliegen an der Decke loswerden

Gibt es einen Grund, warum sich Fruchtfliegen häufig an der Zimmerdecke aufhalten, oder ist das reiner Zufall?

Fruchtfliegen bevorzugen warme Temperaturen ab 20 °C aufwärts. Ab 25 °C kann sich ihre Vermehrung sogar erheblich beschleunigen. Je wärmer es ist, desto schneller entwickeln sich die Fruchtfliegen vom Ei zum ausgewachsenen Tier. Da warme Luft im Raum nach oben steigt, könnte diese Vorliebe für höhere Temperaturen der Grund dafür sein, dass sich die Fliegen oft an der Decke aufhalten. Es könnte aber auch reiner Zufall sein, dass sie sich dort sammeln, oder sie fliegen nach oben, um sich in Sicherheit zu bringen. Unabhängig vom Grund können Sie die Fruchtfliegen mit den richtigen Maßnahmen wieder loswerden.

Fruchtfliegen von der Decke verscheuchen

Um die Fruchtfliegen an der Decke zu entfernen, haben Sie im Wesentlichen zwei Möglichkeiten:

Eine Falle stellen : Mischen Sie Apfelessig mit einem Schuss Spülmittel in einem Glas und rühren Sie das Gemisch um. Stellen Sie das Glas an einer strategisch günstigen Stelle auf, um die Fliegen anzulocken. Das Spülmittel reduziert die Oberflächenspannung des Essigs, sodass die Fruchtfliegen leichter ertrinken.

: Mischen Sie Apfelessig mit einem Schuss Spülmittel in einem Glas und rühren Sie das Gemisch um. Stellen Sie das Glas an einer strategisch günstigen Stelle auf, um die Fliegen anzulocken. Das Spülmittel reduziert die Oberflächenspannung des Essigs, sodass die Fruchtfliegen leichter ertrinken. Die Fruchtfliegen einsaugen: Alternativ können Sie die Fruchtfliegen mit einem Staubsauger einfangen. Entfernen Sie die Bodendüse und saugen Sie die Fliegen direkt ein.

Die Fruchtfliegen loswerden

Um zu verhindern, dass sich weiterhin Fruchtfliegen an der Decke ansammeln, sollten Sie ihnen die Nahrungsgrundlage entziehen. Es ist wichtig, den Biomüll täglich zu leeren und Obst nicht offen liegen zu lassen. Lagern Sie Lebensmittel in verschließbaren Behältern oder im Kühlschrank, falls sie die kühlen Temperaturen vertragen. Verschüttete Flüssigkeiten und Essensreste sollten umgehend entfernt werden. Auch eine regelmäßige Reinigung des Abflusses kann helfen, das Problem zu verringern. Einzelne Fruchtfliegen können Sie mit den oben beschriebenen Methoden fangen. Eine vollständige Anleitung zur Bekämpfung einer Fruchtfliegenplage finden Sie in unserem Ratgeber „Fruchtfliegen loswerden“.