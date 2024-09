Fruchtfliegen an der Decke loswerden (Hilfe)

Ein einfacher Trick, um die Fruchtfliegen an der Decke schnell zu beseitigen, ist es, den Staubsauger zu nehmen und sie einzusaugen. Entfernen Sie dazu die Bodendüse, um mit dem offenen Rohr die Obstfliegen besser einfangen zu können. Je nachdem, um was für ein Modell es sich bei Ihrem Staubsauger handelt, sollten Sie im Anschluss den Beutel entsorgen bzw. den Auffangbehälter leeren.

Höchstwahrscheinlich lassen sich mit diesem Trick nicht alle Fruchtfliegen auf einmal einfangen. Deshalb sollten Sie zusätzlich eine Falle aufstellen. Mischen Sie dazu einfach Apfelessig mit drei Tropfen Spülmittel und stellen Sie das Gemisch dort auf, wo die Fruchtfliegen sich für gewöhnlich aufhalten. So ertrinken sie nach und nach im Essig. Weitere Ideen für Fruchtfliegenfallen finden Sie in unserem Ratgeber.

Wie beugt man einem Befall vor?

Da Fruchtfliegen in den allermeisten Fällen über Obst und Früchte in Haus gelangen, sollte man im Umgang mit frischen Lebensmitteln einige Dinge beachten. Alles, was im Kühlschrank aufbewahrt werden kann, sollte auch dort gelagert werden. Früchte, welche die Kälte nicht vertragen, können in verschließbaren Plastikboxen verstaut werden.

Zudem sollte der Biomüll am besten täglich rausgebracht werden, um den Fruchtfliegen keine Nahrungsgrundlage zu bieten. Halten Sie die Abflüsse sauber und beseitigen Sie Essensreste und verschüttete Flüssigkeiten immer direkt. Eine ausführliche Anleitung zur Bekämpfung eines Befalls finden Sie in unserem Artikel „Fruchtfliegen loswerden“.

Sind das überhaupt Fruchtfliegen?

Möglicherweise verwechseln Sie die Fruchtfliegen auch mit anderen Fliegen. So zum Beispiel Trauermücken, Abortfliegen, Buckelfliegen oder Halmfliegen. Ein Indiz dafür, dass es sich nicht um Fruchtfliegen handelt, könnte eine ausbleibende Reaktion auf die Essigfalle sein. Auch wenn die Nahrungsgrundlage für die Obstfliegen beseitigt wird und der Befall nicht besser wird, könnte das auf eine andere Fliegenart hindeuten.

In diesem Fall ist möglicherweise eine andere Bekämpfungsstrategie vonnöten. Falls Sie nicht sicher sind, ob es sich tatsächlich um Fruchtfliegen handelt, können Sie ein oder zwei Mücken einfangen und mithilfe einer Bildersuche im Internet die Art bestimmen. So können Sie im zweiten Schritt eine geeignete Bekämpfungsstrategie ermitteln oder einen Schädlingsbekämpfer beauftragen.

Fazit

Fruchtfliegen an der Decke sind lästig, aber mit den richtigen Maßnahmen lassen sie sich schnell entfernen. Wichtig ist, dass Sie die Ursache des Befalls bekämpfen und gleichzeitig präventive Schritte einleiten, um einen erneuten Befall zu verhindern. Sollte der Verdacht bestehen, dass es sich um eine andere Fliegenart handelt, lohnt sich eine genauere Analyse, um die richtige Methode zur Bekämpfung zu wählen.