1 Der Eispanzer schützt die Blüten der Obstbäume vor dem Frost. Foto: Werner Kuhnle

Eisige Temperaturen der letzten Nächte sorgen für Frostschäden beim heimischen Obst und in den Weinbergen. Die Obst- und Weinbauern im Kreis Ludwigsburg ziehen eine erste Bilanz.











Die letzten Nächte waren frostig im Landkreis. Zu Beginn der Woche sanken die Temperaturen auf um die minus zwei Grad. Ein Todesurteil für die empfindlichen Blüten an den Obstbäumen und Sträuchern. „Der Frost von Montag auf Dienstag war besonders lang. Wir haben etwa 20 Prozent Schaden bei unseren Erdbeeren“, sagt Tim Jaiser vom gleichnamigen Beerenhof in Freiberg am Neckar.