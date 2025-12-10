Frontmann von The Who: Sänger Roger Daltrey von Prinz William zum Ritter geschlagen

Aus Roger Daltrey wird Sir Roger Daltrey: Der Frontmann der Rockband The Who wurde von Prinz William zum Ritter geschlagen. Mit dieser Ehrung hatte der Sänger nie gerechnet.

Roger Daltrey (81) wurde am Mittwoch eine große Ehre zuteil: Prinz William (43) schlug den Frontmann der Rockband The Who auf Schloss Windsor zum Ritter. Der Sänger darf sich nun "Sir" nennen. Ausgezeichnet wurde er für seine Verdienste um wohltätige Zwecke und die Musik. Dass Daltrey diese Ehrung erhalten würde, war bereits bekannt. Sein Name stand auf der "King's Birthday Honours"-Liste von König Charles III. (77), die im Juni veröffentlicht worden war.

Rockmusiker setzt sich für krebskranke Jugendliche ein Daltrey engagiert sich seit über zwei Jahrzehnten als Schirmherr bei dem Teenage Cancer Trust (TCT), einer britischen Wohltätigkeitsorganisation, die an Krebs erkrankte Jugendliche und junge Erwachsene unterstützt. Der Musiker rief im Jahr 2000 die jährliche TCT-Konzertreihe in der Londoner Royal Albert Hall ins Leben. 2024 kündigte er seinen Rücktritt als Kurator an. Seine Rolle übernahm Robert Smith (66), Sänger von The Cure. Mithilfe der Konzerte wurden bis heute 32 Millionen britische Pfund (rund 36,6 Millionen Euro) gesammelt.

Bereits im Juni hatte sich Daltrey für die Ehrung bedankt und dabei den Einsatz aller Beteiligten der Wohltätigkeitsorganisation hervorgehoben. "Es ist eine große Ehre für mich und insbesondere für den Teenage Cancer Trust", wurde er zitiert. Die Auszeichnung nehme er nicht nur für sich entgegen, sondern "im Namen all der stillen Helden", die mit ihrem Engagement den Erfolg der Organisation möglich gemacht hätten. In seiner Dankesrede erinnerte Daltrey zudem an weitere Unterstützer, "die so viel dafür getan haben, die Wohltätigkeitsorganisation so weit zu bringen, dass sie heute 28 Fachabteilungen in NHS-Krankenhäusern in ganz Großbritannien hat".

Daltrey glaubte nicht an seinen Ritterschlag

Noch 2022 hatte Daltrey im Interview mit dem "Forbes"-Magazin gesagt, dass er einen Ritterschlag nicht erwarten würde. Solche Dinge würden ihn nicht interessieren, erklärte er. "Ich war vermutlich zu politisch, zu kritisch gegenüber unseren Politikern, um jemals so eine Auszeichnung zu bekommen. Aber das ist mir egal. Ich sage, was ich gerade denke. Wenn ich falsch liege, stehe ich dazu und sage: 'Entschuldigung, ich habe mich geirrt'", so Daltrey. Ihm sei es egal, was andere über ihn zu erzählen haben, denn er könne nicht allen gefallen.

Der Musiker wurde in den 1960er-Jahren mit The Who berühmt. Zum klassischen Line-up gehörten neben ihm Gitarrist Pete Townshend, Bassist John Entwistle und Schlagzeuger Keith Moon. Songs wie "Baba O'Riley", "My Generation" und "Behind Blue Eyes" wurden international bekannt.