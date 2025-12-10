Frontmann von The Who: Sänger Roger Daltrey von Prinz William zum Ritter geschlagen

Aus Roger Daltrey wird Sir Roger Daltrey: Der Frontmann der Rockband The Who wurde von Prinz William zum Ritter geschlagen. Mit dieser Ehrung hatte der Sänger nie gerechnet.
Roger Daltrey (81) wurde am Mittwoch eine große Ehre zuteil: Prinz William (43) schlug den Frontmann der Rockband The Who auf Schloss Windsor zum Ritter. Der Sänger darf sich nun "Sir" nennen. Ausgezeichnet wurde er für seine Verdienste um wohltätige Zwecke und die Musik. Dass Daltrey diese Ehrung erhalten würde, war bereits bekannt. Sein Name stand auf der "King's Birthday Honours"-Liste von König Charles III. (77), die im Juni veröffentlicht worden war.