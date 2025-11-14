Frontman von Whitesnake: David Coverdale geht in den Rock-Ruhestand

1 David Coverdale, Sänger der britischen Band Whitesnake, steht 2016 in Wacken auf der Bühne. Foto: Axel Heimken/dpa/Axel Heimken

Ehemaliger Sänger von Deep Purple und jahrzehntelanger Frontman von Whitesnake: David Coverdale gibt sein Karriereende bekannt.











Nach mehr als 50 Jahren auf der Bühne verabschiedet sich Sänger David Coverdale in den Ruhestand. „Es ist Zeit für mich, Feierabend zu machen“, sagte der Frontman der Hard-Rock-Band Whitesnake („Here I Go Again“, „Is This Love“) in einer Ansprache auf Youtube. „In den vergangenen Jahren ist mir klar geworden, dass es Zeit ist, meine Rock’n’Roll-Plattformschuhe und meine hautengen Jeans an den Nagel zu hängen“, so der 74-Jährige.