1 Laut Zeugen ist der BMW vor dem Unfall bereits auffällig gefahren. Foto: Karin Götz

Auf der Landstraße zwischen Marbach und Rielinghausen kommt ein BMW in der Kurve von der Fahrbahn ab und kracht in ein entgegenkommendes Auto.











Am Sonntagmorgen sind auf der L1124 in der Nähe von Erdmannhausen zwei Autos frontal zusammengestoßen. Gegen 10 Uhr war ein schwarzer BMW von Rielinghausen in Richtung Marbach unterwegs, als er in einer scharfen Kurve nahe der Schweißbrücke von der Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr geriet.