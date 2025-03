Frontalzusammenstoß in Murrhardt: Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr

Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr

Frontalzusammenstoß in Murrhardt

1 Der Verunglückte wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Foto: Daniel Karmann

Am Donnerstagnachmittag ist ein 69-jähriger Mann mit seinem Motorrad zwischen Murrhardt und Vorderwestermurr (Rems-Murr-Kreis) schwer verunglückt. Der Mann war laut Polizeiangaben auf der Riesbergstraße von Murrhardt kommend in Richtung Vorderwestermurr unterwegs, geriet in einer Haarnadelkurve aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Volkswagen.