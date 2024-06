Frontalzusammenstoß im Zollernalbkreis: Mehrere Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Ebingen

Mehrere Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Ebingen

1 Bei dem Unfall wurden drei Personen schwer und zwei Personen leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Sarah Knorr

In Ebingen ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Frontalzusammenstoß zweier Autos gekommen. Dabei gab es mehrere schwer verletzte Personen.











Link kopiert



Am Donnerstagnachmittag hat sich in Ebingen (Zollernalbkreis) ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten ereignet. Kurz vor 16 Uhr war den aktuellen polizeilichen Ermittlungen zufolge eine 51 Jahre alte Frau mit einem Skoda Fabia auf der Bitzer Steige (L 448) stadteinwärts unterwegs. In einer Rechtskurve kam sie mit ihrem Auto aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo sie frontal mit einem entgegenkommenden, mit vier Personen besetzten Mercedes Sprinter zusammenstieß.