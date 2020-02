1 Rettungskräfte der Feuerwehr Korntal-Münchingen bei Aufräumarbeiten. Zuvor hatten sie den Fahrer des Unfallwagens aus seinem Fahrzeug befreien müssen. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Schwere Verletzungen hat sich der Fahrer eines blauen Kleinwagens zugezogen, der am Montag gegen 16.30 Uhr in Korntal-Münchingen frontal mit einem silberfarbenen VW-Bus kollidiert ist. Nach ersten Angaben der Polizei war der Unfallfahrer vor einer Kontrolle geflüchtet.

Korntal-Münchingen - Schwere Verletzungen hat sich der Fahrer eines blauen Kleinwagens zugezogen, der am Montag gegen 16.30 Uhr frontal mit einem silberfarbenen VW-Bus kollidiert ist. Der Unfall passierte in der Schwieberdinger Straße in Korntal-Münchingen. Der Mann wurde eingeklemmt. Rettungskräfte der Feuerwehr in Korntal-Münchingen befreiten ihn mit einem hydraulischen Werkzeug. Nach ersten Angaben der Polizei war der Unfallfahrer vor einer Kontrolle durch eine Streife geflüchtet, offenbar in Panik auf die Gegenspur geraten und Sekunden später gegen den VW-Bus geprallt. Polizeibeamte, so ein Polizeisprecher, seien zuvor dem flüchtenden Mann hinterhergefahren. Das Auto wurde durchsucht, ob Drogen gefunden wurden, ist noch nicht bestätigt.