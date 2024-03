Frontal-Crash in Bönnigheim: 18-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Frontal-Crash in Bönnigheim

1 Zu einem Frontalzusammenstoß kam es in Bönnigheim. Foto: imago images/onw-images

Mit ihrem Kleinwagen ist eine 18-Jährige in Bönnigheim (Landkreis Ludwigsburg) am Samstagnachmittag in den Gegenverkehr geraten. Sie stieß mit dem Mercedes einer 47-Jährigen zusammen. Beide Frauen wurden dabei verletzt und landeten im Krankenhaus.











Zwei verletzte Frauen und ein hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag gegen 15.30 Uhr sich in der Bismarckstraße in Bönnigheim ereignete. Die 18-jährige Fahrerin eines Renault Clio kam aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes einer 47-Jährigen.