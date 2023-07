1 Ein feierlicher Akt: die Prozession in Oeffingen. Foto: Gottfried Stoppel

Die Nacht auf den eigentlich arbeitsfreien Donnerstag war für viele Katholiken kürzer als sonst. So klingelte beispielsweise bei Familie Röttele in Oeffingen bereits um 4 Uhr früh der Wecker. Zum ersten Mal haben Claudia und Tillmann Röttele einen der vier Altäre für die örtliche Fronleichnams-Prozession geschmückt. Dafür sind sie gerne früh aufgestanden. Es braucht ein paar Stunden, bis das große Herz aus roten Rosenblättern auf den Boden im „Hof Baumann“ in der Hauptstraße gelegt und der Altar aufgebaut ist und die Kerzen und eine Marienfigur am richtigen Platz stehen. „Ich bin ein bissle aufgeregt“, verriet Claudia Röttele am Tag davor.