Fronleichnam fällt im Jahr 2025 auf Donnerstag, den 19. Juni. Doch nicht in ganz Deutschland ist der Tag gesetzlich arbeitsfrei. Ob der Gang ins Büro oder zur Arbeit ansteht, ist regional verschieden.

Muss man an Fronleichnam arbeiten?

Die Antwort lautet: Es kommt darauf an. Fronleichnam ist kein bundesweiter Feiertag, sondern nur in bestimmten Bundesländern gesetzlich verankert. In diesen Ländern ist der 19. Juni 2025 ein arbeitsfreier Tag:

Baden-Württemberg

Bayern

Hessen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Wer in einem dieser Bundesländer arbeitet, muss am Fronleichnamstag in der Regel nicht arbeiten. Schulen, Behörden und viele Geschäfte bleiben geschlossen. Für Arbeitnehmer gelten die üblichen Feiertagsregelungen: Kein Arbeitstag – es sei denn, man arbeitet in einem Bereich mit Feiertagsdienst, etwa in der Pflege, Gastronomie oder im Einzelhandel (z. B. Tankstellen, Bäckereien).

In den übrigen Bundesländern ist Fronleichnam kein gesetzlicher Feiertag. Wer dort arbeitet, hat keinen Anspruch auf einen freien Tag und muss ganz normal zur Arbeit erscheinen.

Ein Sonderfall: In einigen katholisch geprägten Gemeinden etwa in Sachsen oder Thüringen kann Fronleichnam ebenfalls arbeitsfrei sein – das regeln jedoch lokale Vorschriften.

Was ist Fronleichnam eigentlich?

Fronleichnam ist ein Hochfest der katholischen Kirche und wird 60 Tage nach Ostern gefeiert – also immer an einem Donnerstag. Im Jahr 2025 fällt das Fest auf den 19. Juni.

Der Name stammt vom mittelhochdeutschen „vrône lîcham“ und bedeutet „Leib des Herrn“. Im Mittelpunkt steht die Verehrung der Eucharistie – also des Leibes Christi in Gestalt des geweihten Brots.

In katholischen Gemeinden ist es üblich, feierliche Prozessionen zu veranstalten, bei denen die Hostie in einer Monstranz durch die Straßen getragen wird.

Da das Fest stark katholisch geprägt ist, ist es auch nur in mehrheitlich katholischen Bundesländern gesetzlicher Feiertag.

Fazit: Muss man an Fronleichnam arbeiten?

Ob man an Fronleichnam 2025 arbeiten muss, hängt vom Bundesland ab. In Baden-Württemberg und fünf weiteren Ländern ist der Tag gesetzlich arbeitsfrei – dort bleibt man zu Hause. In anderen Regionen heißt es: ganz normaler Arbeitstag. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte einen Blick in den eigenen Arbeitsvertrag und den Feiertagskalender des Bundeslands werfen.