Fronleichnam 2026: Diese Kurztrips lohnen sich für vier freie Tage

Fronleichnam fällt 2026 auf den 4. Juni. Wer den Freitag freinehmen kann, hat vier freie Tage am Stück. Von Städtetrips über Naturauszeiten bis zu Zielen am Meer: Diese Kurzreisen lohnen sich besonders für Urlauber aus dem Südwesten.
In sechs Bundesländern steht ein langes Wochenende an: Wer in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz oder dem Saarland lebt, kann sich 2026 auf Extra-Freizeit freuen. Fronleichnam fällt auf Donnerstag, den 4. Juni. Mit einem Urlaubstag am Freitag werden daraus also vier freie Tage am Stück. Das reicht zwar nicht für einen langen Urlaub, ist aber perfekt für eine spontane Auszeit vor der Hauptsaison.