Fronleichnam 2026: Diese Kurztrips lohnen sich für vier freie Tage

Fronleichnam fällt 2026 auf den 4. Juni. Wer den Freitag freinehmen kann, hat vier freie Tage am Stück. Von Städtetrips über Naturauszeiten bis zu Zielen am Meer: Diese Kurzreisen lohnen sich besonders für Urlauber aus dem Südwesten.

In sechs Bundesländern steht ein langes Wochenende an: Wer in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz oder dem Saarland lebt, kann sich 2026 auf Extra-Freizeit freuen. Fronleichnam fällt auf Donnerstag, den 4. Juni. Mit einem Urlaubstag am Freitag werden daraus also vier freie Tage am Stück. Das reicht zwar nicht für einen langen Urlaub, ist aber perfekt für eine spontane Auszeit vor der Hauptsaison.

Der Zeitpunkt ist günstig: Viele Reiseziele sind Anfang Juni noch weniger überlaufen als in den Sommerferien, die Temperaturen sind oft angenehm und die Preise häufig etwas moderater. Ob Städtetrip, Natururlaub oder ein paar Tage am Meer, für diese vier Tage bieten sich zahlreiche Ziele in Deutschlands Nachbarländern an, die aus den sechs Bundesländern gut zu erreichen sind.

Städtereisen mit kurzer Anreise

Für einen Kurzurlaub eignen sich Städte, die ohne lange Anreise erreichbar sind. Von Nordrhein-Westfalen aus lockt beispielsweise Brügge in Belgien mit romantischen Grachten und historischen Gassen. Ebenfalls beliebt für Kurztrips ist Straßburg, das mit seiner Altstadt und elsässischer Küche einlädt und besonders von Baden-Württemberg aus schnell erreicht werden kann.

Aus Bayern bietet sich ein Abstecher nach Prag an. Die tschechische Hauptstadt punktet mit Kultur, Geschichte und vergleichsweise günstigen Preisen. Für Reisende aus Rheinland-Pfalz oder dem Saarland liegt dagegen Luxemburg mit seiner gleichnamigen Hauptstadt fast vor der Haustür.

Natur statt Großstadt

Wer lieber abschaltet als Sehenswürdigkeiten abzuhaken, findet auch innerhalb Deutschlands passende Ziele für spontane Trips. Der Schwarzwald bietet von Wanderwegen über Bergseen bis zu Wellnesshotels fast alles, was das Wanderherz begehrt. Alternativ warten etwa im Moseltal vor allem Weinorte, aber auch Burgen und Radstrecken entlang des Flusses auf Kurzurlauber.

Für Bergfans empfiehlt sich das Allgäu mit seinen grünen Wiesen und Alpenpanoramen. Die Eifel wiederum lockt mit Vulkanlandschaften und dem Nationalpark Eifel.

Kurz ans Meer

Auch ein Küstenurlaub ist an den vier Tagen möglich. Besonders für Reisende aus Nordrhein-Westfalen eignen sich zum Beispiel die niederländische Provinz Zeeland oder die Gemeinde Zandvoort mit ihren langen Stränden. Wer etwas weiter fahren möchte, findet auf Sylt frische Seeluft oder auf Rügen mit den Kreidefelsen eine spannende Naturkulisse.

Für viele Süddeutsche lohnt sich zudem ein Blick Richtung Italien. Der Gardasee ist von Bayern aus in wenigen Stunden erreichbar und bietet mediterranes Flair. Ebenso beliebt sind Südtirol mit seinen Bergen und Weinregionen sowie das französische Elsass.

Vier freie Tage reichen zwar nicht für eine ausgiebige Fernreise, für einen Tapetenwechsel aber allemal. Über Fronleichnam bietet sich in Deutschlands Nachbarländern wunderbar die Gelegenheit, den Sommer schon ein wenig früher einzuläuten.