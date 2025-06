From the World of John Wick: Ballerina: Alles Wissenswerte zum Film

"From the World of John Wick: Ballerina"

1 Folgt auf Keanu Reeves als besessene Killerin: Ana de Armas. Foto: Lionsgate/Leonine

Ein neuer "John Wick"-Film startet, doch Keanu Reeves spielt nicht die Hauptrolle. Ana de Armas übernimmt vom schweigsamen Killer - und begibt sich ebenfalls auf einen grausamen Rachefeldzug.











Link kopiert



Nach vier erfolgreichen Kinofilmen und der Prequel-Serie "The Continental" geht das "John Wick"-Franchise am 5. Juni auf deutschen Kinoleinwänden weiter. Im Actionkracher "From the World of John Wick: Ballerina" von Regisseur Len Wiseman (52) steht allerdings nicht mehr Superstar Keanu Reeves (60) im Zentrum der Handlung. Vielmehr übernimmt die unter anderem aus "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" bekannte Ana de Armas (37). Sie spielt die Figur Eve Macarro, die ähnlich wie zuvor John Wick grausame Rache nehmen will.