Paris Hilton steht in der neuen Kampagne von Karl Lagerfeld im Mittelpunkt. Die Hotelerbin präsentiert sich unter dem Banner "From Paris with Love" in zeitlosen Looks.

Paris Hilton (44) ist das Gesicht der Herbst/Winter-Kampagne 2025 von Karl Lagerfeld. "From Paris with Love" betitelte das Label die Kampagne laut einer Mitteilung - eine Anspielung auf den Namen der Hotelerbin und die Wurzeln der Modemarke. Eines der Schwarz-Weiß-Bilder von Modefotograf Chris Colls zeigt Hilton in einem dunklen Anzug, Hemd und Krawatte. Loafer, fingerlose Lederhandschuhe und eine große Brille machen den zeitlosen Look im Business-Chic komplett.

Für Karl Lagerfeld Jeans posiert sie in einem lässigen Outfit aus einem Blazer, Jeans und einer Hemdbluse mit auffälligem Schriftzug. Dazu trägt sie erneut fingerlose Handschuhe und eine Handtasche. Neben Hilton ist das Model Jon Kortajarena (40) Teil der Kampagne. Der Spanier modelt für Karl Lagerfeld Menswear.

"Habe seinen rebellischen Geist immer bewundert"

Paris Hilton schwärmt in einem Statement von dem 2019 verstorbenen Designer: "Karl war ein echtes Original - mutig, ikonisch und seiner Zeit immer voraus. Ich habe seinen rebellischen Geist immer bewundert." Es fühle sich "ganz natürlich an", Teil der Kampagne zu sein, wird sie zitiert. "Es ist eine Ehre, Teil seines Vermächtnisses zu sein - auf eine Weise, die sich für mich ganz authentisch anfühlt", so Hilton.

In einem Interview mit "Women's Wear Daily" erinnert sie sich an die erste Begegnung mit Karl Lagerfeld (1933-2019) zurück. "Karl holte seine Kamera hervor und schoss eine Reihe von Fotos von meiner Schwester und mir, Prinzessin Marie-Chantal und einigen unserer Freunde", erzählt Hilton. "Ich weiß noch genau, wie er mich das erste Mal auf seine ganz eigene Art angesehen hat, mit seiner Sonnenbrille, seinen Handschuhen und seinem Fächer in der Hand. Wir hatten sofort eine Verbindung zueinander", ergänzt sie.

Wie Pier Paolo Righi, CEO von Karl Lagerfeld, erklärte, hätte der Designer "es geliebt", Hilton in einer seiner Kampagnen zu sehen. 1984 hatte Karl Lagerfeld seine eigene Marke ins Leben gerufen. Im Februar 2019 starb er im Alter von 85 Jahren in Paris. Laut Medienberichten soll er an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben sein.