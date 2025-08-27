Paris Hilton steht in der neuen Kampagne von Karl Lagerfeld im Mittelpunkt. Die Hotelerbin präsentiert sich unter dem Banner "From Paris with Love" in zeitlosen Looks.
Paris Hilton (44) ist das Gesicht der Herbst/Winter-Kampagne 2025 von Karl Lagerfeld. "From Paris with Love" betitelte das Label die Kampagne laut einer Mitteilung - eine Anspielung auf den Namen der Hotelerbin und die Wurzeln der Modemarke. Eines der Schwarz-Weiß-Bilder von Modefotograf Chris Colls zeigt Hilton in einem dunklen Anzug, Hemd und Krawatte. Loafer, fingerlose Lederhandschuhe und eine große Brille machen den zeitlosen Look im Business-Chic komplett.