Hugh Jackman wird im kommenden Jahr für eine Konzertreihe in New York City auf der Bühne stehen. Sein neues Projekt kündigte er mit einem lustigen Clip an, in dem Ryan Reynolds einen Gastauftritt hat.

Hugh Jackman (55) hat in einem Video bei Instagram bekannt gegeben, dass er 2025 mehrere Bühnenshows in New York City plant. Um die Konzertreihe möglichst amüsant anzukündigen, hat er sich Hilfe von "Deadpool & Wolverine"-Co-Star und Kumpel Ryan Reynolds (47) geholt.

Ryan Reynolds darf nicht mit auf die Bühne

Zunächst erklärt Jackman auf einem Sofa sitzend, dass sein Kollege vor rund zwei Jahren an selber Stelle verkündet habe, dass Jackman als Wolverine für "Deadpool & Wolverine" zurückkehren werde. "Es war die Zeit meines Lebens, Ryan und ich haben ein tolles Abenteuer erlebt. Aber was kommt als Nächstes?" Anschließend fragt Jackman seinen hinter ihm im Bild erscheinenden Co-Star: "Hey Ryan, willst du zu einem meiner Live-Auftritte in der Radio City Music Hall kommen?" Danach diskutieren die beiden darüber, ob Reynolds Teil der Show sein werde, was Jackman verneint. "Auf der Bühne, nein. Aber in meinem Herzen, ja", erklärt Jackman und scherzt, dass sein Kollege vielleicht eine technische Probe aus der Ferne ansehen könnte. "Ich habe in der Freundschaftslotterie gewonnen", erwidert Reynolds spöttisch.

Lesen Sie auch

In einem Post der Radio City Music Hall heißt es zu Jackmans zwölf Shows unter dem Motto "From New York, With Love": "In seiner ersten Live-Konzertreihe seit fünf Jahren wird Jackman Songs aus einigen seiner ikonischsten Rollen wie 'The Boy From Oz', 'The Greatest Showman' und 'The Music Man' sowie weitere Überraschungen aus seiner Karriere zum Besten geben."

Die Konzerte finden 2025 am 24. und 25. Januar, 18. und 19. April, 23. und 24. Mai, 20. und 21. Juni, 18. und 19. Juli und 15. und 16. August statt. Der Pre-Sale beginnt am 17. Oktober, am Tag darauf startet der offizielle Vorverkauf.