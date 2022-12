1 Zu Weihnachten teilen Richard Gere und Ehefrau Alejandra ein seltenes Bild ihrer vierköpfigen Familie. Foto: imago images/ZUMA Wire/Lorenzo Carnero

Richard Gere und Ehefrau Alejandra teilen zu Weihnachten ein seltenes Familienfoto mit ihren zwei kleinen Söhnen. Dazu wünscht das Paar allen ein frohes Fest.















Seit 2018 ist "Pretty Woman"-Star Richard Gere (73) in dritter Ehe mit der spanischen Publizistin Alejandra Silva (39) verheiratet. In sozialen Netzwerken zeigt das Paar verhältnismäßig wenig aus seinem Privatleben. Der 73-jährige Schauspieler ist dort sogar überhaupt nicht aktiv und führt kein eigenes Profil. Doch Ehefrau Alejandra Gere hat nun auf Instagram ein süßes Familienfoto geteilt, das die vierköpfige Familie in tropischen Gefilden zeigt. Dazu schreibt die 39-Jährige: "Frohe Weihnachten von unserer Familie an Ihre".

Richard Gere hat den Namen seines jüngsten Sohnes noch nicht publik gemacht

Das Bild zeigt Schauspieler Gere und seine Ehefrau sowie den dreijährigen Sohn Alexander und dessen Bruder. Den Namen des jüngsten Kindes hat die Familie noch nicht publik gemacht. Auch sind die Gesichter beider Kinder auf dem Bild nicht zu erkennen, möglicherweise aus Gründen der Anonymisierung.

Gere und seine Ehefrau schlossen im Jahr 2018 den Bund der Ehe. Mit ihren über 84.000 Instagram-Followern teilte Alejandra Gere am 17. November dieses Jahres auch ein Bild, welches sie bei der Einschwörungszeremonie zur US-amerikanischen Staatsbürgerin zeigt. Dazu schrieb sie: "Gestern war ein sehr wichtiger Tag für unsere Familie. Gott schütze Amerika".

Ein weiterer Post aus dem Sommer 2020 zeigte anlässlich ihres zweijährigen Ehejubiläums Hochzeitsbilder des Paares. "Heute ist der Tag, an dem ich den wundervollsten Mann geheiratet habe, den ich je getroffen habe", schrieb Alejandra Gere damals als Begleittext zu der Bilderstrecke.