1 Weniger Aufträge führen teils zu günstigeren Angeboten. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Die absolute Boom-Zeit, klagt die Bauwirtschaft, scheint vorbei. Doch nur selten führt diese Entwicklung bisher zu deutlich günstigeren Angeboten.









Stuttgart - Die Corona-Krise ist nicht an allem schuld. Schon vor einem Jahr zeichnete sich in der deutschen Wirtschaft eine Konjunkturdelle ab. Nach vielen Rekordjahren, in denen dank sprudelnder Steuereinnahmen die Städte und Kommunen auch in der Region Stuttgart den vorhandenen finanziellen Spielraum nutzen konnten, um neue Projekte zu verwirklichen oder zumindest den Sanierungsstau ein wenig abzubauen, mussten sie nun wieder umdenken.