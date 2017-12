"Fröhliche Weihnachten" Heidi Klum schickt süße Weihnachtsgrüße

Von (ili/spot) 25. Dezember 2017 - 12:58 Uhr

Heidi Klum mit ihren vier Kindern an der gedeckten Weihnachtstafel Quelle: Unbekannt

Entertainerin Heidi Klum schickt Weihnachtsgrüße an ihre Fans und Follower. Auf dem Foto sind auch ihre Kinder zu sehen - zumindest ein bisschen.

Heidi Klum (44) feierte Weihnachten wie gewohnt zusammen mit ihren vier Kindern. Wer noch dabei war, zeigt das Foto, das sie auf ihrem Instagram-Account gepostet hat, zwar nicht. Dafür ist zu sehen, was Leni (13), Henry (12), Johan (11), Lou (8) und die Entertainerin selbst gespeist haben: Unter anderem stehen goldbraun gebackenes Geflügel und Gratin auf dem großen, massiven Holztisch, der mit Kerzen und Lichterkette dekoriert ist.

Der Clou an dem Bild, das Klum mit "Fröhliche Weihnachten von meiner Familie an eure" versehen hat, ist, dass sie einmal mehr nicht die Gesichter ihrer Kinder zeigt. Stattdessen ist jedes mit einem anderen fröhlichen Smiley verdeckt. Nur die Mama strahlt offen in die Kamera.

Die drei jüngeren Kinder stammen aus der Ehe (2005-2014) mit Sänger Seal (54). Klums älteste Tochter aus einer früheren Beziehung adoptierte der Brite. Nachdem die beiden 2012 ihre Trennung bekanntgaben, folgte bis zur Scheidung eine eher unharmonische Phase. Inzwischen scheinen die Wunden verheilt, denn als Familie verbringen die Ex-Eheleute immer mal wieder Zeit miteinander.