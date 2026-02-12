Jennifer Aniston hat ihren 57. Geburtstag gefeiert - und ihr Freund Jim Curtis teilte ein romantisches Kussfoto auf Instagram. Der Hollywood-Hypnotherapeut und die "Friends"-Ikone sind seit Sommer 2025 ein Paar.

Jennifer Aniston (57) hat offenbar allen Grund zum Strahlen - und das nicht nur wegen ihres Geburtstags. Ihr Freund Jim Curtis (50) gratulierte dem "Friends"-Star am 11. Februar mit einem besonders intimen Schnappschuss auf Instagram. In dem romantischen Schwarz-Weiß-Foto küssen sich die beiden mit geschlossenen Augen. "HBD MY Love", schrieb der Wellness-Coach dazu, wobei er das Love durch ein Herz-Emoji ersetzte.

Auf dem Bild trägt Aniston ein dunkles ärmelloses Top und eine lange Kette, Curtis zeigt sich in einem schwarzen Hemd mit grau melierten Haaren. Doch der 50-Jährige beließ es nicht bei einem Foto: In einem weiteren seltenen Pärchenbild sind die beiden an Bord einer Luxusyacht zu sehen, wo sie sich vor Lachen kaum halten können. Curtis lehnt sich an seine Freundin, die sich vor Freude krümmt - im Hintergrund erstreckt sich das blaue Meer.

Liebeserklärung auf Instagram

Die Fans des Paares zeigen sich begeistert. "Ernsthaft das perfekte Paar", kommentierte ein Nutzer. "Ihr habt so viel Glück, dass ihr euch gefunden habt. Wir freuen uns alle für euch", schrieb ein anderer. Offiziell gemacht hatten Aniston und Curtis ihre Beziehung im vergangenen November, als der Hypnotherapeut seinen 50. Geburtstag feierte. Damals teilte Aniston ihrerseits ein Schwarz-Weiß-Foto der beiden und schrieb: "Happy birthday my love."

Curtis, der sich selbst als "transformational coach and hypnotherapist" beschreibt, und die Schauspielerin wurden von gemeinsamen Freunden einander vorgestellt. Erste Liebesgerüchte kamen im Juli 2025 auf, als die beiden gemeinsam auf Mallorca gesichtet wurden. In der "Today"-Show verriet Curtis im Januar mit einem Lächeln: Es habe lange gedauert, bis sie sich nähergekommen seien. "Wir haben lange gechattet." Auf die Frage, wie lange sie schon zusammen seien, antwortete er: "Fast ein Jahr." Moderator Craig Melvin (46) bemerkte trocken: "Du wirst gerade ziemlich rot." Curtis gestand lachend: "Allerdings."

Jennifer Aniston: "Er ist ganz besonders"

Einen entscheidenden Schritt machte das Paar im September, als Curtis Aniston bei der Premiere der dritten Staffel ihrer Apple-TV+-Serie "The Morning Show" begleitete. In einem Interview mit der "Elle" im November schwärmte die Schauspielerin dann offen von ihrem Partner. "Hypnose ist nur eine der vielen Dinge, die er tut. Er ist wirklich außergewöhnlich und hilft sehr vielen Menschen", so Aniston. Curtis sei "ganz besonders, sehr normal und sehr freundlich" und wolle Menschen helfen, Traumata zu verarbeiten. "Es ist eine wunderschöne Sache, sein Leben dem zu widmen."

Aniston war zuvor mit Brad Pitt (61) verheiratet, die Ehe hielt von 2000 bis 2005. Danach war sie von 2011 bis 2017 mit Schauspieler Justin Theroux (54) verheiratet.