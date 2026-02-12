Jennifer Aniston hat ihren 57. Geburtstag gefeiert - und ihr Freund Jim Curtis teilte ein romantisches Kussfoto auf Instagram. Der Hollywood-Hypnotherapeut und die "Friends"-Ikone sind seit Sommer 2025 ein Paar.
Jennifer Aniston (57) hat offenbar allen Grund zum Strahlen - und das nicht nur wegen ihres Geburtstags. Ihr Freund Jim Curtis (50) gratulierte dem "Friends"-Star am 11. Februar mit einem besonders intimen Schnappschuss auf Instagram. In dem romantischen Schwarz-Weiß-Foto küssen sich die beiden mit geschlossenen Augen. "HBD MY Love", schrieb der Wellness-Coach dazu, wobei er das Love durch ein Herz-Emoji ersetzte.