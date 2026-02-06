Kreativität ohne Grenzen - irre Maskottchen im Weltfußball

Beim VfB Stuttgart hat das Krokodil Fritzle längst Kultstatus erlangt. Doch auch andere Vereine haben ausgefallene Maskottchen, etwa der derzeitige Arbeitgeber von Pellegrino Matarazzo.

Kuriose Maskottchen ist Pellegrino Matarazzo eigentlich gewohnt. Denn der 48-Jährige hat in seiner Zeit als Trainer schon mehrere Clubs mit ausgefallenen Maskottchen erlebt, etwa beim VfB Stuttgart, wo er Siege mit dem Krokodil Fritzle vor der Cannstatter Kurve feierte. Oder auch bei der TSG Hoffenheim, wo er auf den ebenso wenig im Südwesten heimischen Elch Hoffi traf.

Unsere Empfehlung für Sie Maskottchen des VfB Stuttgart Fritzle sagt Pokalfinal-Ergebnis exakt voraus In einem TV-Vorbericht zum DFB-Pokalfinale hat das Maskottchen des VfB Stuttgart das Ergebnis punktgenau vorhergesagt – und das ganz ohne Worte. Doch im Vergleich zum Maskottchen seines neuen Arbeitgebers, wirken Fritzle und Hoffi fast schon normal. Seit Mitte Dezember steht Matarazzo beim spanischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastián an der Seitenlinie – und das mit Erfolg. In dieser Zeit hat er auch schon Bekanntschaft mit Txurdin gemacht, dem Maskottchen der Basken.

Txurdin und Matarazzo lassen sich von den Fans feiern. Foto: IMAGO/AFLOSPORT

Ein Vereinswappen als Maskottchen

Das Besondere an Txurdin: Es stellt kein Tier dar wie die meisten Maskottchen, sondern das Vereinswappen. Die Idee geht auf den Cartoon-Zeichner Marrazketabar zurück. Der Ball steht dabei für den Kopf des Maskottchens, das getreu dem Wappen eine Krone auf hat und eine blau-weiße Fahne schwenkt.

Doch Txurdin ist nicht das einzige kuriose Maskottchen, das die Fußballwelt zu bieten hat. In unserer Bildergalerie stellen wir Ihnen eine Auswahl der irrsten vor. Viel Spaß beim Durchklicken!