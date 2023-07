2 Die Stadtkind-Redaktion erinnert sich zurück und sagt: Ti amo, Fritty Bar - du wirst fehlen! Foto: Tanja Simoncev

Die Fritty Bar verkündet ihr Aus und auch an der Redaktion geht das nicht spurlos vorbei. Unsere Autorin blickt zurück auf vergangene Nächte in der Warteschlange und stellt fest: Fritty Bar, du wirst fehlen!









"Nichts Gutes passiert nach 2 Uhr Morgens", sagt Ted Mosby in der Serie "How I Met Your Mother". Für die Pommes bei der Fritty Bar gilt das nicht. Denn die werden umso besser, je weiter die Nacht voranschreitet. Und ja, es gibt sie, mutige Menschen, die auch tagsüber Currywurst, Gyros und Fritten am Rotebühlplatz snacken. Respekt dafür! Das muss man eben auch wollen.