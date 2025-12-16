Frist für History-Award verlängert: Marcel Reifs emotionaler Appell wird zum Wettbewerbs-Motto

Er ist Schirmherr und liefert auch das Motto des aktuellen History-Awards: Kommentatoren-Legende Marcel Reif hat den Satz "Sei ein Mensch!" in einer Rede im Bundestag geprägt. Der so betitelte Wettbewerb hat jetzt die Anmeldefrist verlängert, um noch mehr Schülern die Teilnahme zu ermöglichen.

"Sei ein Mensch!" - ein Satz, der einfach und gerade deswegen so ausdrucksstark ist. Nicht ohne Grund trägt der History-Award 2026 diesen Spruch als Motto; geprägt hat ihn der aktuelle Schirmherr Marcel Reif (76). Der legendäre Sportjournalist hatte die Worte am 31. Januar 2024 im Deutschen Bundestag ausgesprochen. Bei der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus zitierte er damit seinen jüdischen Vater, der die Shoah überlebte, während ein Großteil seiner Familie ermordet wurde.

Nun also ist der Satz das Motto des zum 14. Mal ausgeschriebenen Videowettbewerbs des History Channel. Weil sich schon jetzt zahlreiche Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten deutschsprachigen Raum für den History-Award 2026 angemeldet haben, verlängert der History Channel die Frist nun um einen Monat. Statt bis Ende Dezember können sich Interessierte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz jetzt bis zum 31. Januar 2026 registrieren, also genau zwei Jahre nach der eindrucksvollen Rede Reifs. Der Einsendeschluss für die Filmbeiträge bleibt laut dem Sender der 1. März 2026.

Reif: Botschaft "bedeutet mir viel"

Für Reif ist das Engagement eine Herzensangelegenheit. "Dass die Botschaft 'Sei ein Mensch!' bereits viele Menschen inspiriert hat, bedeutet mir viel", erklärte der 76-Jährige laut Pressemitteilung. Mit dem Wettbewerb hätten Schülerinnen und Schüler nun die Chance, "mit ihren Filmen eigene Geschichten zu erzählen und mit ihnen zu zeigen, was Menschlichkeit im Alltag bedeutet".

An der Seite von Marcel Reif fungiert die Influencerin Melina Hoischen (32), bekannt als "Miss History", als Co-Schirmherrin. "Es ist mir ein großes Anliegen, dass Geschichte nicht vergessen wird, sondern unsere Gesellschaft aus ihr lernen kann, um dadurch im Hier und Jetzt eine bessere zu werden", betonte sie.

"Miss History" als Co-Schirmherrin, Nina Eichinger in der Jury

Kathrin Palesch, Managing Director des History-Channels-Betreibers Hearst Networks Germany, unterstrich die Relevanz des Mottos: "'Sei ein Mensch!' ist mehr als ein Satz - es ist eine Einladung, Haltung zu zeigen, und transportiert eine Botschaft, die aktueller nicht sein könnte."

Die Jury wurde in diesem Jahr durch Moderatorin und Schauspielerin Nina Eichinger (44) verstärkt. Weitere Jurymitglieder sind unter anderem Medienunternehmer Helmut Markwort (89) sowie Experten aus Wissenschaft und Bildung. Der History-Award existiert seit 2005 und wird unter einem regelmäßig wechselnden Motto ausgeschrieben. Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen können teilnehmen - ob mit dem Smartphone oder einer professionellen Kamera.

Marcel Reif reiht sich in eine prominente Reihe ein. Zu den Schirmherrinnen und Schirmherren des History-Awards zählten in den vergangenen Jahren unter anderem Hans-Dietrich Genscher, Charlotte Knobloch, Dr. Auma Obama sowie Wigald Boning und Collien Fernandes.