Frist für History-Award verlängert: Marcel Reifs emotionaler Appell wird zum Wettbewerbs-Motto

Er ist Schirmherr und liefert auch das Motto des aktuellen History-Awards: Kommentatoren-Legende Marcel Reif hat den Satz "Sei ein Mensch!" in einer Rede im Bundestag geprägt. Der so betitelte Wettbewerb hat jetzt die Anmeldefrist verlängert, um noch mehr Schülern die Teilnahme zu ermöglichen.
"Sei ein Mensch!" - ein Satz, der einfach und gerade deswegen so ausdrucksstark ist. Nicht ohne Grund trägt der History-Award 2026 diesen Spruch als Motto; geprägt hat ihn der aktuelle Schirmherr Marcel Reif (76). Der legendäre Sportjournalist hatte die Worte am 31. Januar 2024 im Deutschen Bundestag ausgesprochen. Bei der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus zitierte er damit seinen jüdischen Vater, der die Shoah überlebte, während ein Großteil seiner Familie ermordet wurde.