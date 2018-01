Frisörsalon in Pleidelsheim Frau sticht mit Messer auf zwei 18-Jährige ein

Von red/dpa 12. Januar 2018 - 07:04 Uhr

Im Kreis Ludwigsburg ist es zu einer Messerstecherei in einem Frisörsalon gekommen. Eine Frau hat dabei offenbar zwei 18 Jahre alte Frauen verletzt.





Pleidelsheim - Eine 41-Jährige hat am Donnerstagabend in einem Friseursalon auf zwei 18 Jahre alte Frauen eingestochen und beide verletzt. Zu den Hintergründen des Angriffs in Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) konnte die Polizei zunächst nichts sagen. Die Tat ereignete sich gegen 19 Uhr.

„Die Motivlage ist unklar“, hieß es. Beide Frauen erlitten Verletzungen, die aber laut Polizei nicht lebensgefährlich sind. Die Angreiferin wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen sie.