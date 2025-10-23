Frisierte Google-Rezensionen: „Wenn Google fast alles löscht, ist das verlockend“

Kann man Google Maps angesichts vieler gelöschter Ein-Sterne-Bewertungen noch vertrauen? Nur wenn man es klug anstellt, sagt der Marketingexperte Christoph Kreuzer.
Auf Google Maps verschwinden seit einiger Zeit im großen Stil Rezensionen – neben inhaltlich problematischen oft auch solche, die den Bewerteten nicht passen. Das haben Recherchen unserer Zeitung zur Gastronomie in Stuttgart und zu Festzelten beim Cannstatter Volksfest ergeben. Sehr betroffene Rezensenten machen ihrem Ärger darüber Luft.