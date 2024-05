House of Curls in Stuttgart – von Lockenköpfen für Lockenköpfe

1 Im „House of Curls“ in Botnang hat man sich auf die richtige Pflege von Afrohaar spezialisiert. Foto: Houseofcurls/mathankesavan_com

Jeanete Joao betreibt einen Friseursalon in Botnang, der sich auf die Pflege von Afrohaar spezialisiert hat. Damit ist er in der Stuttgarter Region der einzige. Wie es zu der Idee kam und warum es so wenig Lockenspezialisten gibt.











Wer Locken hat, kennt den Leidensdruck am Waschtag. Manchmal kann es sogar Stunden dauern, bis man alles entwirrt, gewaschen und gestylt hat – und trotzdem ist nicht garantiert, dass die Frisur am Ende so sitzt, wie man es möchte. Die richtige Pflege von Locken kann zuweilen eine Wissenschaft für sich sein. Doch in Botnang gibt es einen Friseursalon, der da Abhilfe schaffen kann.