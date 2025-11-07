Friseurladen in Filderstadt: Warum diese Friseurin jetzt aufhört

Nahezu zehn Jahre lang hat die Friseurin Irene Bloos in Bernhausen mit sozialem Engagement und Veranstaltungen von sich reden gemacht. Jetzt schließt sie ihren Salon – warum?
Die Feier zum zehnjährigen Bestehen war bereits geplant, doch nun wird eine Abschiedsparty draus. Der Friseursalon Hair Date in Bernhausen schließt. Am 23. Dezember ist der letzte Arbeitstag der Inhaberin Irene Bloos. Sie geht nach Jahren der Selbstständigkeit wieder in eine Festanstellung. Ein großer Hersteller von Pflegeprodukten hat sie angeworben. Schon jetzt bildet Irene Bloos parallel Friseurinnen und Friseure aus, nun macht sie dies zu ihrem Hauptberuf.