Friseurin im Altenheim: Waschen, schneiden, trösten

Gabi Freudenberger ist Friseurin. Wilde Trendfrisuren will von ihr niemand. Ihre Kunden leben im Altenheim und sind dement oder pflegebedürftig.
Ilse Burger hat die Haare schön. Die Friseurin hat Profihände angelegt, Strähnen mit Wasser besprüht und abgeklemmt, Spitzen gestutzt und alles glatt geföhnt. Nun glänzt das weiße Haar, der Bob liegt wie eine Eins. Ilse Burger sitzt vor dem großen Spiegel und macht keinen Mucks. Die Seniorin ist dement, während des gesamten Prozederes hat sie nicht einmal die Augen geöffnet. Ob sie mitbekommt, wie schick sie aussieht?