Friseur-Marathon in Sindelfingen: „Die Stammkunden sind meine Stars“ – 24 Stunden Haarschnitt für den guten Zweck

24 Stunden lang hat Andreas Contino in Sindelfingen jedermann gratis die Haare geschnitten. Und nebenbei verraten, was ein Fußballer und ein Friseur gemeinsam haben.
Die Lider werden schwer, aber die Arme sind noch leicht an diesem Montagvormittag: Seit 18 Stunden arbeit der Friseur Andreas Contino am Stück in seinem Salon Barberia Bel Hair in Sindelfingen. Er und sein Kollege Salvatore Manciaracina wollen mit dem 24-Stunden-Gratis-Dauerhaareschneiden nicht ins Guiness-Buch der Rekorde und auch nicht ins Fernsehen – sie wollen nur zwischen den Feiertagen Leuten helfen, die wenig Geld haben. Zudem möchte Andreas Contino seiner Tochter Rosalia etwas zukommen lassen, die seit zwei Wochen auf der Welt ist und den Inhalt der Spendenkasse bekommen soll, die auf dem Frisiertisch liegt.