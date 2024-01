Friseur in Stuttgart-Weilimdorf: Weltmeisterlicher Schnitt in Stuttgart

Weltmeisterlicher Schnitt in Stuttgart

Friseur in Stuttgart-Weilimdorf

1 Bernd Heier hat einen Friseur-Titel aus Italien nach Weilimdorf mitgebracht. Foto: Popowska

Friseur Bernd Heier hat mit dem deutschen Team bei der WM in Neapel gewonnen. Nun sucht er Unterstützung im Weilimdorfer Salon, denn seine Dienste seien gefragter.











So eine Weltmeisterschaft und der mediale Trubel drum herum wirken nach, zumindest bei Bernd Heier. „Ich bekomme noch heute Gänsehaut, wenn ich daran denke“, sagt der Friseur. Als Teil des deutschen Nationalteams gewann er in Italien einen Goldpokal. Über den Erfolg bei der Friseur-WM freut Heier sich noch immer. Noch glücklicher wäre er, wenn er für seinen Salon in Weilimdorf zwei neue Angestellte fände. Denn seine Dienste seien nach dem Titelgewinn gefragter denn je.