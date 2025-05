1 Wilson Gonzalez Ochsenknecht (l.) und Christian Lindner (r.) feiern am 29. Mai zum ersten Mal als Papa Vatertag. Für den niederländisch-belgischen Formel-1-Rennfahrer Max Verstappen (M.) ist es im Juni soweit. Foto: [M] imago/Future Image/Frederic Kern / imago/Eventpress / Eventpress Kochan / ddp/Crystal Pictures/Olivier Huitel

Am 29. Mai ist Vatertag in Deutschland. Für viele Promis von Christian Lindner bis Wilson Gonzalez Ochsenknecht wird es die erste Feier als frischgebackener Papa. Internationale Stars müssen sich mit dem Vatertagsfest noch ein wenig gedulden.











Von Politik bis Showbusiness - auch in diesem Jahr dürfen sich viele prominente Männer zum ersten Mal als Väter feiern lassen. Am 29. Mai, Christi Himmelfahrt, steht in Deutschland der traditionelle Vatertag an.