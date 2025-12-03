Alle Fans von "Emily in Paris" können die Rückkehr der Netflix-Serie kurz vor Weihnachten wohl kaum erwarten. Zu Staffel fünf ist jetzt ein weiterer Trailer erschienen - der eine heiße neue Liebschaft andeutet.
Arrivederci Paris, benvenuto Roma! Die Netflix-Serie "Emily in Paris" wagt in Staffel fünf eine kleine Neuerfindung. Marketing-Expertin Emily Cooper, gespielt von Lily Collins (36), verschlägt es in die Stadt der Liebe, Rom. Am 18. Dezember können Fans weltweit miterleben, wie die quirlige Amerikanerin ihr neues Kapitel aufschlägt.