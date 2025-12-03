Alle Fans von "Emily in Paris" können die Rückkehr der Netflix-Serie kurz vor Weihnachten wohl kaum erwarten. Zu Staffel fünf ist jetzt ein weiterer Trailer erschienen - der eine heiße neue Liebschaft andeutet.

Arrivederci Paris, benvenuto Roma! Die Netflix-Serie "Emily in Paris" wagt in Staffel fünf eine kleine Neuerfindung. Marketing-Expertin Emily Cooper, gespielt von Lily Collins (36), verschlägt es in die Stadt der Liebe, Rom. Am 18. Dezember können Fans weltweit miterleben, wie die quirlige Amerikanerin ihr neues Kapitel aufschlägt.

Neuer Trailer zu "Emily in Paris" Der Umzug hat einen beruflichen Hintergrund: In der vierten Staffel hatte Emilys Chefin Sylvie, verkörpert von Philippine Leroy-Beaulieu (62), sie damit beauftragt, ein neues Büro der Agence Grateau in Rom zu eröffnen. Doch wie bei Emily üblich, bleibt es nicht bei rein geschäftlichen Angelegenheiten.

Kaschmir-Mogul verdreht Emily den Kopf

In Italien wartet nämlich auch eine neue Romanze auf die Serienfigur. Eugenio Franceschini (34) schlüpft erneut in die Rolle des Marcello Muratori, eines Kaschmir-Unternehmers, der im Trailer ordentlich mit Emily flirtet - sogar während geschäftlicher Meetings. Weniger angetan von der amerikanischen Marketing-Frau scheint dessen Mutter Antonia (Anna Galiena, 75) zu sein. Die skeptische Italienerin wirkt von Emilys Ideen nicht sonderlich beeindruckt.

Hauptdarstellerin Lily Collins beschreibt die Entwicklung ihrer Figur im Gespräch mit Netflix folgendermaßen: "Sie ist mutiger, tapferer, stärker und abenteuerlustiger. Sie ist in einer neuen Stadt und einem neuen Land und versucht, ihr Leben, ihre Liebe und ihre Arbeit zu finden."

Dazu gehört auch eine optische Veränderung, zu der Collins bemerkt: "Der neue Look wirkt wie ihre Art zu sagen: 'Ich bin reifer geworden, ich nehme mich selbst ernster - also nehmt mich bitte auch ernst' - und gleichzeitig die Idee anzunehmen, das Leben selbst etwas weniger ernst zu nehmen."

Auch Paris wird nicht vergessen

Dennoch werden es Zuschauerinnen und Zuschauer mitnichten nun ausschließlich mit "Emily in Rom" zu tun bekommen, wie schon vor dem Start von Staffel fünf geunkt wurde. So sind auch Gabriel (Lucas Bravo, 37), Emilys beste Freundin Mindy (Ashley Park, 34) und Alfie (Lucien Laviscount, 33) in dem Vorschauvideo zu sehen. Letztere halten sich sogar in den Armen und scheinen kurz davor zu stehen, sich zu küssen. Eine neue Romanze bei "Emily in Paris"? "Rom ist so aufregend und neu, aber ich habe mir ein Leben in Paris aufgebaut, und alles läuft ganz ohne mich weiter", bemerkt dann auch Hauptfigur Emily im Trailer.