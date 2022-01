Wohnungsbrand in Stuttgart-Süd Feuerwehr entdeckt Leiche und rettet 88-Jährigen aus Wohnung

In einer Wohnung im Stuttgarter Süden kommt es am Dienstagmorgen zu einem Brand. Ein 88-Jähriger kann von der Feuerwehr mit einer Drehleiter gerettet werden, die Einsatzkräfte entdecken eine tote Person in der Brandwohnung.