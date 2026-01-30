Zwei Brüder bieten in Schorndorf eine überraschende Mischung aus traditionellen Balkan-Spezialitäten und regionalen Klassikern. Warum das so gut ankommt.
Der Tag der Eröffnung im vergangenen Juli war gut gewählt. Pünktlich zum Start der Schowo, des legendären Stadtfestes in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis), haben Elbasan Samahodaj und Leutrim Samahodaj, ihre Balkan-Bäckerei am Unteren Marktplatz, unweit des Rathauses, zum ersten Mal aufgemacht. Seit einem halben Jahr bieten die backenden Brüder aus dem Kosovo süße und deftige Spezialitäten aus ihrer Heimat an – und Kundinnen und Kunden aller Nationalitäten greifen gerne zu.