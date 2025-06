Frisch verliebt am Geburtstag: Punk, Versace und die Royals: Elizabeth Hurley wird 60

Wer hätte gedacht, dass aus dem rebellischen Teenager einmal eine der elegantesten Frauen der Unterhaltungsbranche und erfolgreiche Unternehmerin werden würde? Elizabeth Jane "Liz" Hurley feiert am Dienstag ihren 60. Geburtstag - und blickt auf ein Leben voller überraschender Wendungen zurück.

Die am 10. Juni 1965 in Basingstoke in der südenglischen Grafschaft Hampshire geborene Britin verkörpert heute Eleganz und Stil. Mit gerade einmal 16 Jahren war sie allerdings ein waschechter Punk mit toupierter Frisur, trug zerrissene Kleidung, auffälliges Make-up und sogar einen Nasenring. "Ich denke der Grund war, dass so viele Männer Interesse an mir zeigten. Deshalb wollte ich so hässlich wie möglich aussehen", verriet sie laut "Mail Online" der "The Sun" in einem Interview über ihre Teenie-Zeit.

Das legendäre Sicherheitsnadel-Kleid

Weltberühmt wurde Liz Hurley durch einen einzigen Moment: 1994 begleitete sie ihren damaligen Partner Hugh Grant (64) zur Premiere seines Films "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" und trug dabei ein schwarzes Versace-Kleid, das lediglich durch goldene Sicherheitsnadeln zusammengehalten wurde. Dieser Auftritt katapultierte sie über Nacht in den Olymp der Modewelt und machte sie zu einer internationalen Stil-Ikone.

2019 schlüpfte sie für "Harper's Bazaar" in eine neue Variante, auf Instagram zeigt die Zeitschrift auch ein Foto mit dem Original.

Die Königin in "The Royals"

Nach einem mehr oder weniger intensiven Tanz- und Theater-Studium am London Studio Centre gab sie ihr Schauspieldebüt 1987 im Episodenfilm "Aria", der im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes lief. 1990 spielte sie an der Seite von Jürgen Prochnow im Thriller "Der Skipper". Im selben Jahr erschien der Thriller "Passagier 57" (1992).

Anschließend soll sie für die Rolle als Bond-Girl in "GoldenEye" (1995) im Gespräch, entschied sich aber für die "Austin Powers"-Filme: In den Bond-Parodien (1997, 1999) verkörperte sie Vanessa Kensington, die Partnerin des titelgebenden Geheimagenten. Ihre Serienrollen in "Gossip Girl" (2011-2012) als Diana Payne und "The Royals" (2015-2018) als Queen Helena, Oberhaupt einer fiktionalen britischen Königsfamilie, brachten ihr eine neue Generation von Fans ein.

Erfolgreiche Unternehmerin und Estée Lauder-Gesicht

Doch Hurley blieb nicht nur bei der Schauspielerei. Zusammen mit Hugh Grant gründete sie bereits 1996 eine Produktionsfirma namens Simian Films und produzierte mehrere Filme, darunter "Mickey Blue Eyes".

Von 1994 bis 2001 modelte Hurley für die Kosmetikmarke Estée Lauder. Seit über 20 Jahren ist sie auch als Botschafterin der Estée Lauder Breast Cancer Campaign für die Enttabuisierung und Aufklärung rund um Brustkrebs aktiv. Darüber hinaus unterstützt sie karitative Projekte wie eine Krebsklinik in Lahore.

2005 gründete sie ihre eigene Bademodelinie "Elizabeth Hurley Beach", die sie erfolgreich selbst vermarktet. Regelmäßig staunen ihre 3,1 Millionen Followerinnen und Follower über die neuesten Bikini-Fotos, die sie auf Instagram veröffentlicht - zuletzt Anfang Juni.

Natürliche Schönheit ohne Skalpell

Trotz ihres nach wie vor jugendlichen Aussehens lehnt Hurley Schönheitsoperationen kategorisch ab. In einem Interview mit der "Sunday Times", aus dem das "Hello!"-Magazin zitiert, wurde sie gefragt, ob sie ein Fan von plastischer Chirurgie sei, worauf sie antwortete: "Nein! Ich glaube nicht, dass man dadurch jünger aussieht, sondern nur so, als hätte man Filler bekommen. Das ist nicht mein Ding."

Stattdessen setzt sie auf natürliche Pflege, regelmäßigen Sport und ausgewogene Ernährung. Sie lebt auf einem Öko-Bauernhof im englischen Gloucester, wo sie sich auch für nachhaltige Landwirtschaft engagiert.

Dramatisches Liebesleben

Ein ungewöhnliches Kapitel schrieb Hurley 2024, als sie die Hauptrolle im Erotikthriller "Strictly Confidential" übernahm - bei dem ihr eigener Sohn Damian Hurley (23) die Regie führte. Trotz gewagter Szenen ließ sich die Mutter nicht davon abhalten, ihren Sohn bei seinem Regiedebüt zu unterstützen.

Damian stammt aus der Verbindung mit dem 2020 verstorbenen US-Geschäftsmann Steve Bing (1965-2020). Obwohl Bing zunächst die Vaterschaft bestritt, wurde sie später durch einen DNA-Test bestätigt. Zu Damian Hurleys Taufpaten gehören Hugh Grant, David Beckham und Elton John.

Nicht nur die Liebe zu Ex-Freund Grant scheint bei Liz Hurley in Freundschaft übergegangen zu sein. Auch mit dem Geschäftsmann Arun Nayar, mit dem sie von 2007 bis 2011 verheiratet war, ist das post-eheliche Verhältnis gut. "Happy Birthday meinem wundervollen Daddyo", kommentierte Damian Hurley im November 2024 eine Reihe von gemeinsamen Fotos auf Instagram.

Nach dieser Ehe war Liz Hurley bis zur Trennung 2013 mit dem australischen Cricketspieler Shane Warne (1969-2022) verlobt. Als er überraschend starb, schrieb der damals 19-Jährige Damian zu einer Reihe von Familienfotos, auf denen auch Warnes drei leibliche Kinder zu sehen sind: "Ich versuche immer noch, es zu begreifen. Er war wirklich einer der besten Männer, die ich je kennengelernt habe. Mein Herz ist gebrochen."

Dieser Tage schwebt Elizabeth Hurley wieder auf Wolke sieben. Ende Mai war die Britin mit ihrer neuen Liebe, US-Country-Sänger Billy Ray Cyrus (63), in Rom unterwegs. Öffentlich gemacht hatten sie die Beziehung mit einem gemeinsamen Post an Ostern 2025.

Kennengelernt hatten sich die beiden bereits 2022 bei den Dreharbeiten zum Weihnachtsfilm "Christmas in Paradise". In dem Podcast "The Ty Bentli Show" verriet der Vater von Superstar Miley Cyrus, wie das auf den ersten Blick ungleiche Paar schließlich zusammenfand. Demnach habe er eine Textnachricht von Hurley bekommen, als er an einem echten Tiefpunkt war. Die Nachricht habe ungefähr so gelautet: "Hey, ich habe den Eindruck, dass das Leben gerade ziemlich schwer für dich ist. Ich wollte dir einfach sagen, dass du nicht allein bist - ich bin auf deiner Seite." Der Rest ist Geschichte.