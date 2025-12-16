Nach ihrer überraschenden Hochzeit in London gönnt sich "Sex and the City"-Star Kim Cattrall mit ihrem Ehemann Russell Thomas eine Auszeit im Paradies. Auf Instagram gewährt die Schauspielerin Einblicke in ihre luxuriösen Flitterwochen auf den Malediven.

Erst die heimliche Hochzeit, jetzt das Paradies: Kim Cattrall (69) schwebt auf Wolke sieben. Wenige Tage nachdem die "Sex and the City"-Ikone ihrem langjährigen Partner Russell Thomas in London das Jawort gegeben hat, genießt das Paar seine Flitterwochen auf den Malediven. Auf Instagram teilt die Schauspielerin Einblicke in ihren Urlaub im Luxusresort.

Bereits seit mehreren Tagen dürfen sich ihre 1,7 Millionen Follower über Bilder freuen. Sie zeigen eine entspannte Cattrall, die sich etwa in einem schwarzen Badeanzug an einem Infinity-Pool räkelt, mit direktem Blick auf den Ozean, umgeben von Palmen und weißem Sandstrand. Ein weiteres Foto zeigt die 69-Jährige in einem blauen Kleid in einer Hängematte, während sie den Sonnenuntergang beobachtet.

Meditation und kulinarische Genüsse

Doch damit nicht genug: Die Samantha-Jones-Darstellerin gewährt auch einen Blick in weitere Urlaubsmomente. Sie teilt Aufnahmen aus einem Restaurant inklusive brennendem Grill sowie ein Foto von sich selbst beim Meditieren in einer Holzhütte über dem kristallklaren Wasser. "Ein wahrgewordener Traum", schwärmt Cattrall über den außergewöhnlichen Urlaub.

Die romantische Auszeit folgt auf eine intime Hochzeit. Am 4. Dezember hatten Kim Cattrall und Russell Thomas in der Londoner Chelsea Old Town Hall geheiratet - im kleinsten Kreis mit nur zwölf Gästen, wie das "People"-Magazin berichtete. Die Braut trug dafür einen Tüllrock mit Blazer, kombiniert mit Handschuhen und einem aufwendigen Hut mit XXL-Rose. Für das Styling war Patricia Field verantwortlich, die bereits als Kostümbildnerin für "Sex and the City" tätig war.

Die private Hochzeit passt zur Liebesgeschichte des Paares, das seine Beziehung für gewöhnlich nicht öffentlich zur Schau stellt. Die beiden lernten sich 2016 bei der BBC kennen, als Cattrall zu Gast in einer Radiosendung war, bei der Thomas als Audioingenieur arbeitete. Für Kim Cattrall ist es bereits die vierte Ehe.