Nach ihrer überraschenden Hochzeit in London gönnt sich "Sex and the City"-Star Kim Cattrall mit ihrem Ehemann Russell Thomas eine Auszeit im Paradies. Auf Instagram gewährt die Schauspielerin Einblicke in ihre luxuriösen Flitterwochen auf den Malediven.
Erst die heimliche Hochzeit, jetzt das Paradies: Kim Cattrall (69) schwebt auf Wolke sieben. Wenige Tage nachdem die "Sex and the City"-Ikone ihrem langjährigen Partner Russell Thomas in London das Jawort gegeben hat, genießt das Paar seine Flitterwochen auf den Malediven. Auf Instagram teilt die Schauspielerin Einblicke in ihren Urlaub im Luxusresort.