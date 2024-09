FRISCH AUF! Göppingen vs. HSV Hamburg (Vorschau)

1 Am Freitag treffen die beiden Mannschaften aufeinander. Foto: nikolaskus / shutterstock.com

Saisonauftakt: FRISCH AUF! Göppingen spielt am Freitag um 19 Uhr gegen den HSV Hamburg. Tickets sind noch verfügbar.











Am Freitag, den 06.09.2024, startet FRISCH AUF! Göppingen mit einem Heimspiel in die neue Saison der DAIKIN HBL. Um 19.00 Uhr empfängt die Mannschaft den HSV Hamburg, der die letzte Saison auf dem neunten Platz abschloss. Trotz Unsicherheiten im Sommer konnte Hamburg seinen Kader weitgehend beibehalten und tritt nun als eingespieltes Team in Göppingen an. In der Vergangenheit taten sich die Gastgeber gegen das taktisch clevere Spiel der Hanseaten schwer, was eine spannende Partie erwarten lässt.