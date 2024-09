Frisch Auf Göppingen vs. SG Flensburg-Handewitt (Vorschau)

1 Elias Newel beim Spiel gegen den HSV Hamburg am 06.09.2024. Foto: Pressefoto Baumann

Frisch Auf Göppingen trifft am Samstagabend auf den Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt – ein anspruchsvolles Auswärtsspiel für die Göppinger.











Frisch Auf Göppingen tritt am Samstagabend um 20:30 Uhr in der Flensburger Campushalle zum zweiten Auswärtsspiel der laufenden DAIKIN Handball-Bundesliga Saison an. Nach der deutlichen Niederlage in Kiel steht den Grün-Weißen erneut eine ambitionierte Aufgabe bevor: Die SG Flensburg-Handewitt, derzeitiger Tabellenführer, hat mit überzeugenden Siegen, zuletzt einem klaren 39:25-Erfolg gegen Stuttgart, ihre Titelambitionen unterstrichen.