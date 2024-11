Frisch Auf Göppingen verliert in Leipzig: Julian Bucheles Gala zwischen den Pfosten reicht nicht zum Punkt

Frisch Auf Göppingen verliert in Leipzig

1 Julian Buchele, hier beim Siebenmeter gegen Leipzigs Lukas Binder, zeigte eine überragende Leistung im Tor von Frisch Auf Göppingen. Foto: IMAGO/opokupix/IMAGO/opokupix

Mit spektakulären Paraden hält Julian Buchele Frisch Auf Göppingen beim SC DHfK Leipzig im Spiel, am Ende reicht es beim 25:27 aber auch im 17. Auswärtsspiel in Serie zu keinem Sieg. Jetzt kommen die Rhein-Neckar Löwen.











Da hat Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen dank eines überragenden Julian Buchele endlich einmal ein klares Plus auf der Torwartposition – und dennoch reicht es nicht zu einem Punktgewinn: Die Mannschaft von Trainer Ben Matschke verlor beim SC DHfK Leipzig mit 25:27 (14:15) und wartet damit auch im 17. Auswärtsspiel hintereinander auf einen Sieg. „Wir haben einen guten Fight abgeliefert, aber am Ende haben wir zu viele Chancen liegen lassen“, sagte Buchele am Dyn-Mikrofon. Mit seinen 16 Paraden hielt der 20-Jährige doppelt so viele Bälle wie seine Gegenüber Domenico Ebner und Kristian Säveras.

Unsere Empfehlung für Sie Umfrage zum TVB Stuttgart So sieht die Handballszene die Schweikardts und den TVB Geschäftsführer Jürgen Schweikardt löst beim TVB Stuttgart seinen Bruder Michael als Trainer ab, Vater Günter ist einer der Gesellschafter. Wie wird diese besondere Konstellation in der Handballszene gesehen? Eine Umfrage. Frisch Auf ließ sich vor 4519 Zuschauern nie abschütteln. Aus seinem 17:21- und 19:23-Rückstand machten die kampfstarken Grün-Weißen ein 23:23 (52.) und hatten bei diesem Spielstand sogar zweimal die Chance, in Führung zu gehen. Doch es fehlten Cleverness und Kaltschnäuzigkeit. Lesen Sie auch Die zeigte bei Leipzig vor allem Nationalspieler Luca Witzke, der für die neue Saison mit der SG Flensburg-Handewitt in Verbindung gebracht wird. Der Spielmacher übernahm in der Crunch Time Verantwortung, setzt sich immer wieder voller Dynamik durch und war mit sieben Treffern bester Werfer. Für Frisch Auf trafen die Rückraumspieler Ludvig Hallbäck und Erik Persson (je 6) am besten. Unsere Empfehlung für Sie Handball-Bundesliga Diese Verstärkungen sind bei Frisch Auf Göppingen im Gespräch Die Länderspielpause wird auch bei Frisch Auf Göppingen genutzt, um die Personalentscheidungen voranzutreiben. Ein renommierter Torwart und ein deutscher Nationalspieler für den Rückraum sind für die neue Saison im Gespräch. Weiter geht es am kommenden Samstag (20.30 Uhr) mit dem Derby gegen die Rhein-Neckar Löwen. Großer Vorteil für Göppingen: Das Spiel geht in der heimischen EWS-Arena über die Bühne. Trainerstimmen Ben Matschke (FAG): „Das war ein enges Spiel, Kleinigkeiten haben es letztendlich entschieden. Wir hatten ab der 50. Minute zweimal die Chance, in Führung zu gehen. Schade, dass wir das nicht genutzt haben. Ein Lob an meinen jungen Torwart. Julian Buchele hat ein fantastisches Spiel gemacht. Vor allem vorne fehlte uns ein Josip Sarac sehr. Seine Coolness, seine Kooperation mit dem Kreis, hätten wir heute gut gebrauchen können. Wir müssen uns nach dem großen Umbruch Schritt für Schritt weiterentwickeln. Das braucht Zeit. Wenn wir am Ende mit dieser jungen Mannschaft einen gesicherten Mittelplatz belegen, sind wir zufrieden.“ Runar Sigtryggsson (SC DHfK): „Der Frisch-Auf-Keeper hat uns große Kopfschmerzen bereitet. Es war ein spannendes Spiel – aber eines mit Kampf und Krampf, auf eher niedrigem Niveau. Beide Teams können besser spielen. Wir müssen am Donnerstag einiges besser machen, wenn wir in Bietigheim punkten wollen.“ Torschützen SC DHfK Leipzig Witzke 7, Binder 5/3, Runarsson 5, Kristjansson 3, Semper 3, Peter 1, Preuss 1, Schmitt 1, Säveras 1. Frisch Auf Göppingen Hallbäck 6, Persson 6, Schiller 4/4, Sunnefeldt 3, Gislason 2, Lastro 2, Jurmala 1, Klöve 1. Termine Pflichtspiele

Frisch Auf Göppingen – HSV Hamburg 25:25, THW Kiel – Frisch Auf 33:24, SG Flensburg-Handewitt – Frisch Auf 37:32, Frisch Auf – TSV Hannover-Burgdorf 31:33, Füchse Berlin – Frisch Auf 37:36/DHB-Pokal, SC Magdeburg – Frisch Auf 31:24, Frisch Auf – VfL Gummersbach 24:24, Frisch Auf – SG BBM Bietigheim 30:25, ThSV Eisenach – Frisch Auf 35:25, Frisch Auf – 1. VfL Potsdam 30:25, SC DHfK Leipzig – Frisch Auf 27:25, Frisch Auf – Rhein-Neckar Löwen (23. November, 20.30 Uhr), HC Erlangen – Frisch Auf (29. November, 19 Uhr), TVB Stuttgart – Frisch Auf (5. Dezember, 19 Uhr), Frisch Auf – TBV Lemgo Lippe (8. Dezember, 16.30 Uhr), Frisch Auf – HSG Wetzlar (15. Dezember, 15 Uhr), Füchse Berlin – Frisch Auf (22. Dezember, 16.30 Uhr), Frisch Auf – MT Melsungen (27. Dezember, 19 Uhr). (jüf)