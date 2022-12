1 Magdeburgs Lucas Meister (re.) versucht Josip Sarac zu bremsen – der Frisch-Auf-Rückraumspieler war mit zehn Treffern bester Werfer der Bundesligapartie in der ausverkauften Getec-Arena. Foto: Imago/Jan Hübner//Michael Taeger

Zehn Tore von Josip Sarac reichen Frisch Auf Göppingen nicht zu einem Punktgewinn beim SC Magdeburg. Nach dem 29:33 überwintert der Handball-Bundesligist mit der sehr enttäuschenden Zwischenbilanz von 10:26 Punkten – nur vier Punkte vor einem Abstiegsplatz.















Als der Deutsche Handball-Meister und Weltpokalsieger beim Stand von 25:23 (49.) kurz die Tür einen Spalt weit aufmachte und Frisch Auf Göppingen die Chance bekam, auf ein Tor heranzukommen, fehlte dem Außenseiter die Überzeugung. Der SC Magdeburg nutzte im letzten Bundesligaspiel des Jahres die fehlende Effizienz der Mannschaft von Trainer Markus Baur und zog auf 30:24 (54.) davon, am Ende stand ein standesgemäßes 33:29 (15:12) auf der Anzeigetafel der Getec-Arena.

„Jeder hat bei uns alles gegeben, leider haben wir es zehn Minuten vor Schluss nicht geschafft, das Spiel noch mal richtig spannend zu machen“, sagte Göppingens Kreisläuer Kresimir Kozina, der drei Tore erzielte. Erfolgreichster Frisch-Auf-Werfer vor 6600 Zuschauern war Rückraumspieler Josip Sarac (10) vor Rechtsaußen Kevin Gulliksen (4/1). Für den SCM traf Linkshänder Omar Ingi Magnusson (7/4) am besten.

Frisch Auf musste in Magdeburg neben dem langzeitverletzten Sebastian Heymann und Linkshänder David Schmidt (muskuläre Probleme) auch ohne etatmäßigen Linksaußen auskommen, da sowohl Marcel Schiller als auch Till Hermann krank ausfielen. Rückraumspieler Oskar Neudeck half auf ungewohnter Position aus, immer wieder versuchte es Baur im Angriff auch mit zwei Kreisläufern. „Das war eine engagierte und gute Leistung unserer Mannschaft auch über die 60 Minuten hinweg, vor allem angesichts der personellen Einschränkungen. Nur in wenigen Situationen waren wir nicht aufmerksam genug“, sagte Baur.

Weiter geht’s am 7. Februar

Frisch Auf überwintert mit einer sehr enttäuschenden Zwischenbilanz von 10:26 Punkten – nur vier Zähler vor einem Abstiegsplatz. Weiter geht es nach der WM am 7. Februar in der European League bei Fejer B.A.L.-Veszprem, zwei Tage später steht am 9. Februar (19.05 Uhr) in der EWS-Arena das erste Bundesligaspiel 2023 gegen den HC Erlangen an. „Auf die Leistung von Magdeburg können wir in der zweiten Vorbereitungsphase im Januar aufbauen“, blickt Baur optimistisch ins neue Jahr

Aufstellungen

SCM Portner 1 (1.-60.), Behrendt; Meister 2, Chrapkowski, Musche, Kristjansson 2, Pettersson 6, Magnusson 7/4, Weber, Mertens 2, Saugstrup 6, O’Sullivan 1, Bezjak 2, Smits 3/1, Damgaard 1, Preuss.

FAG Rebmann (1.-39.), Sego (39.-60.);Neudeck 1, Kneule 2, Duarte, Lindenchrone 2, Sarac 10, Ellebaek 2, Blagotinsek 1, Goller 1/1, Gulliksen 5/1, Kozina 3, Malus 2.

So geht’s für FAG 2023 weiter

Bundesliga

Frisch Auf – HC Erlangen (9. Februar, 19.05 Uhr), TSV Hannover-Burgdorf – Frisch Auf (19. Februar, 14 Uhr). Frisch Auf – Rhein-Neckar Löwen (25. Februar, 20.30 Uhr), TVB Stuttgart – Frisch Auf (2. März, 19.05 Uhr) Frisch Auf – SG Flensburg-Handewitt (18. März, 20.30 Uhr).

European League

Fejer B.A.L.-Veszprem – Frisch Auf (7. Februar, 17 Uhr), Frisch Auf – Benfica Lissabon (14. Februar, 18.45 Uhr), Tatran Presov/Slowakei – Frisch Auf (21. Februar, 18.45 Uhr), Frisch Auf – Montpellier HB (28. Februar, 18.45 Uhr). (jüf)