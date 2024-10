Frisch Auf Göppingen verliert beim SC Magdeburg: Der Meister ist eine Nummer zu groß

Marcel Schiller stand nach dem 24:31 (11:16) von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen beim deutschen Meister SC Magdeburg am „Dyn“-Mikrofon und blickte gleich voraus: „Für uns geht die Saison jetzt erst richtig los“, sagte der Linksaußen, der der mit 5/2 Treffern vor den Rückraumspielern Ludvig Hallbäck und Victor Klöve (je 4) bester Göppinger Werfer war.

Schiller spielte mit seiner Aussage auf das hammerharte Auftaktprogramm für sein Team an, das die nüchternen Fakten von 1:9 Punkten und Tabellenplatz 17 zur Folge hat. Das Team von Trainer Ben Matschke hatte sich in den Spielen in Flensburg und zuletzt im Pokal bei den Füchsen Berlin deutlich besser präsentiert, als am Montagabend in Magdeburg. Elf technische Fehler und eine Wurfquote von mageren 50 Prozent sagten viel aus über die schwache Angriffsleistung. Immer wieder scheiterte man am überragenden SCM-Keeper Sergey Hernandez (15 Paraden), der den guten Frisch-Auf-Schlussmann Julian Buchele (elf Paraden) in den Schatten stellte.

6600 Zuschauer in der Getec-Arena

Matschke nutzte die Partie vor 6600 Zuschauern in der Getec-Arena auch zu Experimenten. Erstmals probierte er ab dem 14:21-Rückstand (43.) das 7:6-Überzahlspiel aus – mit überschaubarem Erfolg.

Für Frisch Auf geht es an diesem Samstag (19 Uhr) gegen den VfL Gummersbach weiter, es folgt am 18. Oktober (20 Uhr) gegen die SG BBM Bietigheim ein weiteres Spiel in der EWS-Arena. Spätestens im Derby gegen den Aufsteiger ist ein Sieg für die Grün-Weißen dann absolute Pflicht. „Wir müssen die schlagbaren Gegner schlagen“, forderte Schiller. Um diesen Drucksituationen stand zu halten, wäre der in Angriff und Abwehr so wertvolle Josip Sarac enorm hilfreich. Ob der kroatische Nationalspieler, der in Magdeburg wegen Knieproblemen fehlte, in den beiden Heimspielen wieder am Ball sein kann, ist aber fraglich.

Aufstellungen

SCM Portner (1.-11.), Hernandez 1 (11.-60.); I. Persson 5, Zehnder 2, Zechel 1, Kristjansson 3, Pettersson, Magnusson 7/5, Serradilla, Weber, Lagergren 4, Mertens 4, Saugstrup 1, O’Sullivan 2.

FAG Buchele (1.-60), Ivanisevic (bei 7m); Neudeck 1, ten Velde 2, Klöve 4, Flodman, Hallbäck 4, E. Persson 1, Schiller 5/2, Jurmala 2, Sunnefeldt 1, Lastro 2, Gislason 2, Newel, Schmidt.

Termine

Pflichtspiele

Frisch Auf Göppingen – HSV Hamburg 25:25, THW Kiel – Frisch Auf 33:24, SG Flensburg-Handewitt – Frisch Auf 37:32, Frisch Auf – TSV Hannover-Burgdorf 31:33, Füchse Berlin – Frisch Auf (37:36/DHB-Pokal, SC Magdeburg – Frisch Auf 31:24, Frisch Auf – VfL Gummersbach (12. Oktober, 19 Uhr), Frisch Auf – SG BBM Bietigheim (18. Oktober, 20 Uhr), ThSV Eisenach – Frisch Auf (28. Oktober, 19 Uhr), Frisch Auf – 1. VfL Potsdam (1. November, 19 Uhr), SC DHfK Leipzig – Frisch Auf (17. November, 16.30 Uhr), Frisch Auf – Rhein-Neckar Löwen (23. November, 20.30 Uhr), HC Erlangen – Frisch Auf (29. November, 19 Uhr), TVB Stuttgart – Frisch Auf (5. Dezember, 19 Uhr), Frisch Auf – TBV Lemgo Lippe (8. Dezember, 16.30 Uhr), Frisch Auf – HSG Wetzlar ( 14. bis 16. Dezember), Füchse Berlin – Frisch Auf (21. bis 23. Dezember), Frisch Auf – MT Melsungen (27. Dezember, 19 Uhr). (jüf)