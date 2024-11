Frisch Auf Göppingen verliert beim HC Erlangen: Ohne kühlen Kopf in der Crunchtime

Es war Kampf pur über 60 Minuten, doch in der entscheidenden Phase verliert Frisch Auf Göppingen beim HC Erlangen die Nerven und damit das Spiel. Nach dem 24:28 geht es mit einem schweren Dämpfer in das Duell der Enttäuschten beim TVB Stuttgart.

Frisch Auf Göppingen verliert mit dem 24:28 (15:15) beim HC Erlangen den Anschluss ans Mittelfeld der Handball-Bundesliga und steckt mit 6:18 Punkten nun endgültig mittendrin im Kampf gegen den Abstieg. Das Erlanger Team von Trainer Martin Schwalb weist nach dem zweiten Saisonsieg jetzt 4:20 Zähler auf. „Die Niederlage tut extrem weh, am Ende entscheiden Kleinigkeiten“, sagte Göppingens Junioren-Nationalspieler Elias Newel bei Dyn, der nach der Pause gemeinsam mit dem Schweden Ludvig Hallbäck (acht Tore) im Rückraum spielte.

Frisch Auf kämpfte sich in dem intensiven Kellerduell nach einem 19:22-Rückstand (44.) zurück und hatte beim 23:23 (52.) und 24:24 (55.) zweimal die Chance, in Führung zu gehen. Doch technische Fehler und unkonzentrierte Würfe in der Crunchtime verhinderten die Chance auf einen Punktgewinn.

Ghedbane gewinnt Torwartduell

HCE-Keeper Khalifa Ghedbane (15 Paraden) erwischte vor den 6109 Zuschauern in der Arena Nürnberger Versicherungen einen Sahnetag, der algerische Nationaltorwart stach seinen Gegenüber Tibor Ivanisevic (neun Paraden, davon zwei gehaltene Siebenmeter) aus. Bester Werfer war der überragende Erlanger Rückraumspieler Marek Nissen (9).

„Das war ein kollektiver Kraftakt der emotionalen Art“, sagte HCE-Linksaußen Christopher Bissel. Auf einen solchen muss Frisch Auf nun im Derby am kommenden Donnerstag (19 Uhr/Porsche-Arena) beim TVB Stuttgart (2:22 Punkte) hoffen. Was nicht gerade Mut macht: Seit nunmehr 18 Auswärtsspielen wartet Frisch Auf auf einen Sieg in einer fremden Halle.

Aufstellungen

HCE Ghedbane (1.-60.), Quenstadt (bein einem 7m); Seitz 1, Nissen 9, Overjordet 3, Bissel 5/2, Bezjak, Metzner 2, Svensson, Scheerer, Link, Wagner 2, Olsson 4, Gebala 1, Gömmel 1/1, Bauer.

FAG Ivanisevic (1.-60.), Buchele (ne.); Neudeck (ne.), ten Velde 5/2, Klöve, Flodman, Hallbäck 8, Persson 4, Schiller, Jurmala, Sunnefeldt 2, Lastro 2, Gislason, Newel 3, Schmidt.

Ergebnisse und Termine

Pflichtspiele

Frisch Auf Göppingen – HSV Hamburg 25:25, THW Kiel – Frisch Auf 33:24, SG Flensburg-Handewitt – Frisch Auf 37:32, Frisch Auf – TSV Hannover-Burgdorf 31:33, Füchse Berlin – Frisch Auf 37:36/DHB-Pokal, SC Magdeburg – Frisch Auf 31:24, Frisch Auf – VfL Gummersbach 24:24, Frisch Auf – SG BBM Bietigheim 30:25, ThSV Eisenach – Frisch Auf 35:25, Frisch Auf – 1. VfL Potsdam 30:25, SC DHfK Leipzig – Frisch Auf 27:25, Frisch Auf – Rhein-Neckar Löwen 30:36, HC Erlangen – Frisch Auf 28:24, TVB Stuttgart – Frisch Auf (5. Dezember, 19 Uhr), Frisch Auf – TBV Lemgo Lippe (8. Dezember, 16.30 Uhr), Frisch Auf – HSG Wetzlar (15. Dezember, 15 Uhr), Füchse Berlin – Frisch Auf (22. Dezember, 16.30 Uhr), Frisch Auf – MT Melsungen (27. Dezember, 19 Uhr), MT Melsungen Frisch Auf (8. Februar 2025, 19 Uhr), Frisch Auf – ThSV Eisenach (17. Februar, 19 Uhr), Frisch Auf – SC Magdeburg (23. Februar, 16.30 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – Frisch Auf (26. Februar, 19 Uhr), Frisch Auf – SG Flensburg-Handewitt (8. März, 19 Uhr). (jüf)