Frisch Auf Göppingen verliert bei der HSG Wetzlar: Nichts Neues von Frisch Auf – auswärts ist nichts zu holen

Mit Pech haben die erfolglosen Auswärtsauftritte von Frisch Auf Göppingen schon lange nichts mehr zu tun, vielmehr führte fehlende Cleverness und Qualität in den entscheidenden Phasen auch zur 26:30-Niederlage am Sonntag bei der HSG Wetzlar.

Nichts Neues von Frisch Auf Göppingen: Der Handball-Bundesligist kann auch im elften Auswärtsspiel in dieser Saison keine Punkte holen und verliert bei der HSG Wetzlar mit 26:30 (11:10). Damit warten die Grün-Weißen saisonübergreifend schon seit 25 Spielen auf einen doppelten Punktgewinn in einer fremden Halle.

Die HSG zog mit einem 6:1-Lauf nach der Pause auf 16:12 davon und ließ sich den Vorsprung vor 4223 Zuschauern nicht mehr nehmen. „Wir verlieren das Spiel in den zehn Minuten nach der Pause. Da waren wir zu überhastet und ließen den Ball nicht mehr laufen“, sagte Frisch-Auf-Trainer Ben Matschke. Dennoch hatte sein Team noch die Chance, zumindest einen Punkt mitzunehmen. Doch beim Stand von 25:22 vergaben die Göppinger in doppelter Überzahl zweimal leichtfertig die Chance, näher ranzukommen.

Auch in der Folgezeit gab es immer wieder Situationen, in denen das Verhalten der Frisch-Auf-Spieler mit unclever noch vorsichtig beschrieben ist. „Die Niederlage ist ärgerlich, da war mehr drin. In entscheidenden Phasen fehlt uns der Killer. Da müssen wir schlauer sein“, sagte Matschke, dessen bester Werfer Spielmacher Ludvig Hallbäck (6) war. Bei Wetzlar überragte Rückraum-Shooter Philipp Ahouansou (8).

Für Frisch Auf geht’s am Freitag (20 Uhr/EWS-Arena) gegen den SC DHfK Leipzig weiter. Das Gute daran: Es ist ein Heimspiel.

Torschützen

HSG Ahouansou (8), Becher (6/3 Siebenmeter), Norberg (5), Novak (3), Schoch (3), Ejlersen (2), Mappes (2), Vranjes (1).

FAG Hallbäck (6), Persson (4), Schiller (4/4), Gislason (3), Sarac (3), Sunnefeldt (2), Lastro (1), Newel (1), Schmidt (1), Ten Velde (1).

Rückrunden-Ergebnisse und -Termine

Bundesliga

MT Melsungen – Frisch Auf 30:23, Frisch Auf – ThSV Eisenach 31:27, Frisch Auf – SC Magdeburg 25:28, Rhein-Neckar Löwen – Frisch Auf 29:28, Frisch Auf – SG Flensburg-Handewitt 27:27, HSG Wetzlar – Frisch Auf 30:26, Frisch Auf – SC DHfK Leipzig (28. März, 20 Uhr), TSV Hannover-Burgdorf – Frisch Auf (6. April, 16.30 Uhr), Frisch Auf – THW Kiel (19. April/Karsamstag, 19 Uhr), HSV Hamburg – Frisch Auf (27. April, 16.30 Uhr), Frisch Auf – HC Erlangen (4. Mai, 16.30 Uhr), SG BBM Bietigheim – Frisch Auf (16. Mai, 19 Uhr), Frisch Auf – Füchse Berlin (19. Mai, 19 Uhr), VfL Gummersbach – Frisch Auf (28. Mai, 19 Uhr), 1. VfL Potsdam – Frisch Auf (31. Mai, 19 Uhr), Frisch Auf – TVB Stuttgart (5. Juni, 19 Uhr), TBV Lemgo Lippe – Frisch Auf (8. Juni, 15 Uhr).