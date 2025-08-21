Frisch Auf Göppingen: Verlängerung mit Ben Matschke bestätigt, zwei Ex-Spieler in neuer Funktion

Frisch Auf Göppingen hat die Vertragsverlängerung mit Trainer Ben Matschke bestätigt, Rekordspieler Manuel Späth übernimmt eine Funktion, genauso Matthias Dudium.
Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat im Rahmen seiner Saisoneröffnung mehrere Personalien bekannt gegeben. Wie unsere Redaktion bereits berichtete, wird der am Saisonende auslaufende Vertrag mit Ben Matschke (43) vorzeitig verlängert. Der Trainer und Sportliche Leiter in Personalunion bleibt mindestens bis 2028 bei den Grün-Weißen. Als weiterer Assistent wird Frank Müller das Trainerteam verstärken. Ihn kennt Matschke aus gemeinsamen Zeiten bei den Eulen Ludwigshafen.