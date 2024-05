SG BBM Bietigheim in der Champions League Dorottya Faluvegi und ihr Heimspiel beim Final Four in Budapest

Die SG BBM Bietigheim kämpft als erste deutsche Mannschaft bei einem Final Four um den Titel in der Königsklasse, Linkshänderin Dorottya Faluvegi spielte dagegen schon dreimal beim Endturnier in Budapest. Die Ungarin sagt vor ihrem „Heimspiel“, auf was es ankommt.