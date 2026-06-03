Frisch Auf Göppingen unterliegt: Linus Schmid entscheidet Derby-Thriller für TVB Stuttgart

Linus Schmid dreht mit zwei Toren für den TVB Stuttgart das Handball-Derby bei Frisch Auf Göppingen und sichert das 33:32 – und damit den ersten Auswärtssieg der Saison.
Beide Teams befanden sich im Flow, hatten genügend Ehrgeiz dieses brisante Nachbarschaftsduell zu gewinnen. Auf der anderen Seite ging es am vorletzten Spieltag weder für Frisch Auf Göppingen noch für den TVB Stuttgart um überlebenswichtige Punkte. Von daher war alles angerichtet für ein attraktives Handball-Bundesliga-Derby. Und es war sogar noch hitziger, emotionaler und spannender als erwartet. Am Ende jubelte aber nur eine Mannschaft: der TVB Stuttgart: Die Wild Boys sicherten sich mit dem glücklichen 33:32 (16:14) im 17. und letzten Auswärtsspiel der Saison den ersten Sieg in einer fremden Halle.