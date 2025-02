Frisch Auf Göppingen unterliegt bei MT Melsungen: Neues Jahr, alte Schwächen

1 Der Schwede Erik Persson war bester Göppinger Feldtorschütze in Kassel. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto / Roland Sippel

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen kann bei Spitzenreiter MT Melsungen nur in der Anfangsphase mithalten und ist danach völlig chancenlos. Am Ende steht eine noch glimpflich ausgefallene 23:30-Niederlage.











Seit 22 Spielen wartete Frisch Auf Göppingen saisonübergreifend schon auf einen Auswärtssieg. Wenig überraschend ist für den abstiegsgefährdeten Handball-Bundesligisten am Samstagabend beim Spitzenreiter MT Melsungen eine weitere Niederlage hinzugekommen. Am Ende war das Team von Trainer Ben Matschke mit dem 23:30 (12:20) noch gut bedient. „Die MT hat verdient gewonnen. Vor allem in der ersten Hälfte wurde jeder Fehler bestraft. Wir haben zu viele freie Chancen liegengelassen, um dran bleiben zu können. Hinten raus hat die MT das Spiel souverän über die Bühne gebracht“, sagte Matschke.