Frisch Auf Göppingen: Umbruch immer krasser – auch Kapitän vor Karriereende

1 Der emotionale Leader Kresimir Kozina (rechts) bekam kein neues Vertragsangebot, bei Kapitän Tim Kneule geht die Tendenz zum Karriereende. Foto: IMAGO/Contrast/O.Behrendt

Der Umbruch bei Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen in der neuen Saison nimmt immer größere Ausmaße an: Ludvig Jurmala kommt für Routinier Kresimir Kozina und auch bei Spielführer Tim Kneule verdichten sich die Anzeichen auf ein Karriereende.











Die Mannschaft von Frisch Auf Göppingen befindet sich derzeit in der Vorbereitung auf die restliche Bundesligasaison, die für die Mannschaft von Trainer Markus Baur am 7. Februar (19 Uhr/EWS-Arena) mit dem Derby gegen den TVB Stuttgart weitergeht. Die Verantwortlichen basteln unterdessen weiter eifrig am Kader für die neue Saison. Am Mittwoch gab der Verein die Verpflichtung des schwedischen Kreisläufers Ludvig Jurmala bekannt.