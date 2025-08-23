Frisch Auf Göppingen: Torflut bei der Generalprobe für den Ligastart

Frisch Auf Göppingen besiegt den tschechischen Vizemeister SSK Talent Pilsen vor 3000 Zuschauern mit 40:25. Die Generalprobe für den Ligastart in Minden ist geglückt.
Ben Matschke legte seine Taktiktafel zufrieden auf die Bank, klatschte seine Spieler ab und bedankte sich bei der obligatorischen Runde durch die Halle bei den 3000 Zuschauern in der EWS-Arena für die klasse Unterstützung bei der Generalprobe. Im Rahmen der traditionellen Players’ Night besiegte Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen SSK Talent Pilsen souverän mit 40:25 (21:13).