Frisch Auf Göppingen: Torflut bei der Generalprobe für den Ligastart

Frisch Auf Göppingen besiegt den tschechischen Vizemeister SSK Talent Pilsen vor 3000 Zuschauern mit 40:25. Die Generalprobe für den Ligastart in Minden ist geglückt.

Ben Matschke legte seine Taktiktafel zufrieden auf die Bank, klatschte seine Spieler ab und bedankte sich bei der obligatorischen Runde durch die Halle bei den 3000 Zuschauern in der EWS-Arena für die klasse Unterstützung bei der Generalprobe. Im Rahmen der traditionellen Players’ Night besiegte Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen SSK Talent Pilsen souverän mit 40:25 (21:13).

„Mit hat die Konsequenz, die Mentalität gefallen, die Mannschaft hat nicht nachgelassen und hat sich nur fünf technische Fehler geleistet“, freute sich Matschke über den überzeugenden Auftritt.

Ten Velde treffsicher

Die besten Torschützen gegen den von Ex-Füchse-Keeper Petr Stochl trainierten tschechischen Vizemeister waren Linksaußen Rutger ten Velde (8/1) sowie die Rückraumspieler Elias Newel und Erik Persson (je 5).

Vor dem Ligastart am 31. August (16.30 Uhr) bei Aufsteiger GWD Minden schonte Matschke die beiden angeschlagenen Außen Marcel Schiller und Franko Lastro. Ansonsten kamen alle Spieler zum Einsatz und hinterließen allesamt einen guten Eindruck.

Ohne den Auftritt gegen die an diesem Abend mit nicht mehr als gehobenem Zweitliganiveau ausgestatteten Tschechen überzubewerten, Frisch Auf scheint gerüstet für den Ernstfall. „Wir sind gut durch die Vorbereitung gekommen. Es kribbelt, es kann los gehen“, sagte Matschke. Keiner der 3000 Zuschauer hat ihm widersprochen.

Saison 2025/26

Termine

GWD Minden – FAG (31. August, 16.30 Uhr), FAG – Füchse Berlin (3. September, 19 Uhr), HC Erlangen – FAG (6. September, 19 Uhr), FAG – SC DHfK Leipzig (11. September, 19 Uhr), TVB – FAG (18. September, 19 Uhr), SG Flensburg-Handewitt (28. September, 15 Uhr), FAG – TSV Hannover-Burgdorf (4. Oktober, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – FAG (9. Oktober, 19 Uhr), FAG – VfL Gummersbach (12. Oktober, 18 Uhr), FAG – Bergischer HC (17. Oktober, 19 Uhr), HSG Wetzlar – FAG (23. Oktober, 19 Uhr). (jüf)